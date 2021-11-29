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В школе Одессы на детей упал потолок: момент попал на видео

Автор: Людмила Жукова

В школе Одессы 29 ноября во время урока рухнул потолок. Сообщается об одном пострадавшем.

Об этом информирует Telegram-канал Одесса сейчас.

Речь идет о школе № 111, находящейся на площади Молодежи в Одессе. Там во время урока на головы учеников упал большой фрагмент штукатурки с потолка.

Отмечается, что как минимум один ученик травмирован. Все подробности уточняются.

Смотрите на видео весь масштаб случившегося ЧП.

В комментариях жители отмечают, что это недопустимо. А деньги на ремонт школы с родителей учеников собирают систематически.

  • Капец! Зато бабло исправно на ремонт собирают каждый год!!! При чем сбор денег вроде как родители сами добровольно сдают родительскому комитету и школа не при чем!
  • Да-да. Добровольно-принудительно.

Как мы ранее сообщали, в Одессе в университете во время лекции начал разрушаться корпус.

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