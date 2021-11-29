У школі Одеси на дітей впала стеля: момент потрапив на відео

У школі Одеси 29 листопада під час уроку впала стеля. Повідомляється про одного потерпілого.
Про це інформує Telegram-канал Одеса зараз.
Йдеться про школу № 111, що знаходиться на площі молоді в Одесі. Там під час уроку на голови учнів впав великий фрагмент штукатурки зі стелі.
Відзначається, що як мінімум один учень травмований. Всі подробиці уточнюються.
Дивіться на відео весь масштаб події НП.
У коментарях жителі відзначають, що це неприпустимо. А гроші на ремонт школи з батьків учнів збирають систематично.
Як ми раніше повідомляли, в Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватися корпус.