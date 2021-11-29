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У школі Одеси на дітей впала стеля: момент потрапив на відео

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Одеса, Понеділок 29 листопада 2021 12:48
У школі Одеси на дітей впала стеля: момент потрапив на відео В Одеській школі обвалилася стеля (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У школі Одеси 29 листопада під час уроку впала стеля. Повідомляється про одного потерпілого.

Про це інформує Telegram-канал Одеса зараз.

Йдеться про школу № 111, що знаходиться на площі молоді в Одесі. Там під час уроку на голови учнів впав великий фрагмент штукатурки зі стелі.

Відзначається, що як мінімум один учень травмований. Всі подробиці уточнюються.

Дивіться на відео весь масштаб події НП.

У коментарях жителі відзначають, що це неприпустимо. А гроші на ремонт школи з батьків учнів збирають систематично.

  • Капець! Зате бабло справно на ремонт збирають щороку!!! При чому збір грошей ніби як батьки самі добровільно здають батьківському комітету і школа ні до чого!
  • Так-так. Добровільно-примусово.

Як ми раніше повідомляли, в Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватися корпус.

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