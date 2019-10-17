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В школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка: детали ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    17.10.2019 - 17:49
В школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка: детали ЧП (видео)
В Кропивницком в школе избили ученика (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Кропивницком полиция расследует избиение третьеклассника

Восьмилетнего школьника избили на перемене несколько учеников, после чего мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Третьекласник Иван Щербаков попал в палату неврологического отделения на следующий день после инцидента, который произошел 7 октября в школе №17 в Кропивницком. Об этом говорится в сюжете UA: Кропивницкий 17 октября.

В учебном заведении выясняют все обстоятельства случая буллинга. Правоохранители внесли ведомости в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (легкие телесные повреждения) криминального кодекса. В данном случае, к ответу призовут родителей несовершеннолетних.

"В туалете меня ударил какой-то пацан, и потом он позвал своего друга, и мы начали биться. Я помню, что меня били всю перемену - 5 минут", - сказал Ваня.

Как рассказали медики, ребенку поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Симптоматиха характеризуется головной болью, тошнотой, потерей сознания.

Мама пострадавшего мальчика Ольга рассказала, что узнала про драку от одноклассников сына.

"Четверо били ногами лежащего ребенка. Дети рассказывали ужасное. Как они описывали и как они били. Ставили на колени, били еще, он падал, били еще. Мы приехали домой. Ребенок начал терять сознание", - сказала она.

По словам замдиректора школы Татьяны Яровой, мама Вани не была свидетелем драки и может подавать информацию необъективно. Она рассказала, что инцидент произошел в коридоре, мальчики направлялись в туалет, и один другому наступил на ногу, другой ответил ненормативной лексикой, после чего началось "выяснение отношений".

В Кропивницком в школе избили третьеклассника (Фото: скриншот)

Выяснилось, что второстепенным участником драки был ученик 6-го класса. Мама мальчика рассказала о том, что ее сын Эрик увидел, как Ваня бьет младшего первоклассника, решил вмешаться и прекратить конфликт. При этом якобы Щербаков "послал" шестиклассника и провоцировал на скандал. После этого Эрик, со слов его мамы, ударил один раз Ваню по ноге, после чего мальчик присел.

"Да, мой ребенок неправ, что ударил, но он хотел защитить того, младшего, которого бил Ваня. Мама не хочет осознать, что скандал начал Ваня", - говорит Мери Милитосян.

Как рассказала врач Любовь Гвоздицкая, в больнице мальчик проведет минимум 2 недели.

В Кропивницком в школе избили третьеклассника (Видео: YouTube / UA: Кропивницкий)

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