Избили девочку-подростка, а потом и мать: детали происшествия в Бердичеве

В Бердичеве толпа подростков избила девочку и ее мать (Коллаж РБК-Украина)

Одна из зачинщиц избиения - дочь сотрудницы Бердичевского отдела полиции

В Бердичеве Житомирской области 15-летняя ученица одного из профтехучилищ попала в крайне неприятную ситуацию. Ее избила толпа подростков, а маме, которая бросилась ее защищать, также наставили синяков. Об этом пишет издание Berdichev.biz.

Как рассказала мама пострадавшей девочки, ее дочери постоянно угрожали сверстницы. В минувшее воскресенье девочку выманили на встречу за гаражами, возле местного парка культуры. Она пошла туда одна и мать узнала о том, что происходит, только после того, как ей прислали смс с просьбой немедленно прийти и спасти своего ребенка.

Когда родители прибежали в указанное место, они обнаружили, что ее дочь избивает группа подростков. Еще несколько человек наблюдало за дракой со стороны, снимали все происходящее на телефоны и даже не пытались остановить побоище.

Мама девочки бросилась защищать дочь, но разъяренные подростки напали и на взрослую женщину.

На место происшествия был вызван наряд полиции – они доставили всех участников драки в Бердичевский городской отдел полиции. Подростки совершенно не переживали о том, что происходит и начали делать селфи прямо в участке.

Как рассказали в полиции после того, как получили показания свидетелей, две девочки повздорили между собой, и словесная перепалка переросла в драку. Кто кого бил – на данный момент выясняет следствие. Информация внесена в ЕДР по ст. 125 ч.1 Криминального кодекса Украины.

Мама пострадавшей девочки подала заявление в полицию по факту буллинга, так как дочь ей призналась, что она систематически подвергалась травле со стороны сверстников. Ей угрожали, насмехались над ней и прямо говорили, что хотят видеть ее в гробу.

"Теперь семья боится, что дело попробуют замять, ведь одним из инициаторов систематической травли и избиения является дочка сотрудницы Бердичевского отдела полиции", - пишут в издании.