Ребенка сделали изгоем: в Луцке родители и учитель устроили травлю ученику

Скандал в лицее Луцка (Коллаж РБК-Украина)

Родительский комитет требовал оплатить уже врученный ребенку подарок

В лицее №3 города Луцка родители и учитель начали буллинг против ученика 3-го класса за то, что его мама отказалась сдавать деньги в родительский комитет. Детали скандала рассказала Инна Назаркевич в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Как сообщила мама мальчика, ему подарили в школе кружку в честь Дня защитника Украины, а после этого ей позвонили из родительского комитета и потребовали оплатить подарок или вернуть.

"В пятницу сын пришел из школы с подарком для мальчиков – кружкой. Через час звонит мне родительский комитет и говорит – во вторник 200 гривен или кружку. Потому что это подарок не Богдана, а мальчика, которого не было сегодня в школе", - описала она ситуацию.

Инна Назаревич объяснила, что для ее сына подарок не покупали, так как она не сдала деньги в фонд класса.

"Родительским комитетом было намеренно сделано так, чтобы дискриминировать, сделать ребенка изгоем в коллективе. Неужели, чтобы звонить и злорадствовать, после, сделанного, не хватило ума позвонить и сказать, сколько сдать на это "непотребство" ,иначе не назовешь? А самое страшное, что сам учитель допустил это", - добавила женщина и отметила, что на нужды сына они сдают деньги в фонд всегда.

Она отметила, что кружки утром принесли классному руководителю и предупредили, что для Богдана купили только конфетку, чтобы он не расстраивался, так как родители деньги не сдали. Учительница отдала кружку ученику, так как он сильно просил.

"После долгих уговоров моего сына она все-таки отдала ему кружку. Так как Богдан очень просил (по словам родительского комитета). Почему учитель, который несет ответственность за моего ребенка, допускает третьи лица, заведомо зная, что они принесут вред конкретному ребенку. Это мой четвертый ребенок, который посещает это учебное заведение. До этого никаких проблем с родительскими комитетами, с учителями – не было", - добавила Назаревич.

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