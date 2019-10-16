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Буллинг в Полтаве: учительница устроила травлю второкласснице

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 17:33
Буллинг в Полтаве: учительница устроила травлю второкласснице
Буллинг в школе: в Полтаве травят ученицу второго класса (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина жалуется, что ее дочь травят в школе

Мать второклассницы бьет тревогу по поводу травли ее дочери со стороны учительницы. Инцидент произошел в полтавской школе №4. При этом другие родители уверяют, что ничего подобного в стенах школы не происходит. Об этом сообщает Poltavske.tv.

Мать девочки Влады Федотовой говорит, что ее дочь попалась в немилость учительнице. Женщина сетует на то, что ребенок сильно переживает и не может спать ночью.

Влада боится, что если она не сделает домашнее задание, то учительница будет кричать на нее. Мать девочки говорит, что она настаивала на том, что родительский комитет слишком завышает потребности, на которые нужно сдавать деньги. Но женщина поставила точку в школьных поборах.

Буллинг в Полтаве: учительница устроила травлю второкласснице

Буллинг в школе: в Полтаве травят ученицу второго класса (фото: pixabay.com)

Семилетняя девочка говорит, что учительница кричала на детей с первого класса. При этом сама преподаватель и директор школы отказываются комментировать эту ситуацию.

Журналистам позвонила глава родительского комитета и сказала, что это субъективное мнение мамы девочки, и все родители очень любят и уважают учительницу. По ее словам, если бы в классе было бы что-то не так, то детей бы перевели в другие классы.

На счет сбора денег, то женщина рассказала, что никаких поборов в школе нет. Учительница даже не присутствует, когда обсуждаются финансовые вопросы.

Буллинг в Полтаве: учительница устроила травлю второкласснице

Буллинг в школе: в Полтаве травят ученицу второго класса (фото: pixabay.com)

В свою очередь мать школьницы считает действия учительницы буллингом, за который с 2018 года предусмотрена ответственность. Однако травлю еще нужно доказать.

Чтобы ребенок не стал жертвой буллинг психолог советует, что нужно объяснить, что никто не может унижать его достоинство ни словом, ни тем более физическими действиями.

По словам специалиста, наблюдатели буллинг тоже являются в какой-то степени жертвами. Поскольку если человек не помешал этому, то потом будет переживать, что не защитил ребенка. Также может появится страх того, что это случится и с ним, если он расскажет кому-то.

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