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В школах Киева будут петь гимн: депутаты разъяснили решение (видео)

Киев, Пятница 31 июля 2020 17:51
В школах Киева будут петь гимн: депутаты разъяснили решение (видео)
В Киеве в школах будут петь гимн (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевсовете прокомментировали решение о ежедневном исполнении гимна в школах

Киевсовет поддержал решение об исполнении в школах гимна Украины в начале дня, а также во время проведения торжественных мероприятий. Депутаты объяснили такую инициативу и отметили, что аналогичное решение уже приняли в некоторых других городах

Также отмечается, что петь гимн в начале дня в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности - это рекомендация, а не обязанность. Об этом 31 июля передали в пресс-службе Киевского горсовета.

Такое решение вчера вечером поддержали 64 депутата на пленарном заседании.

По словам соавтора инициативы депутата Киевсовета Олега Бондарчука, решение было принято с целью популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины.

В Киевсовете обратили внимание, что по закону они не имеют полномочий поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение государственного гимна Украины.

"Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", - подчеркнули в пресс-службе.

Депутат Киевского горсовета Игорь Мирошниченко рассказал, что если рекомендацию в школах не будут выполнять, то никаких штрафов или прочих санкций не будет - ведь это не закон. Об этом сообщает PavlovskyNews в Facebook.

Также политик заявил, что выполнение решения Киевсовета должно быть обеспечено на уровне департамента образования.

"Это решение Киевского городского совета. Оно является обязательным для выполнения исполнительными органами власти. Но это они должны будут разрабатывать механизмы наказания, если не исполняют, или саботажа", - говорит политик.

Мирошниченко уверен, что большинство киевлян поддерживают данную инициативу, и надеется, что в нововведении заинтересованы учителя и директора школ.

Видео: В Киевсовете объяснили решение об исполнении гимна в школах столицы

Ранее мы писали о том, как будут работать школы с 1 сентября, про социальную дистанцию и уроки на воздухе.

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