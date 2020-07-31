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У школах Києва співатимуть гімн: депутати роз'яснили рішення (відео)

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 17:51
У школах Києва співатимуть гімн: депутати роз'яснили рішення (відео)
У Києві в школах будуть співати гімн (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київраді прокоментували рішення про щоденне виконання гімну в школах

Київрада підтримала рішення про виконання в школах гімну України на початку дня, а також під час проведення урочистих заходів. Депутати пояснили таку ініціативу і зазначили, що аналогічне рішення вже ухвалили в деяких інших містах.

Також наголошується, що співати гімн на початку дня в закладах загальної середньої освіти всіх типів і форм власності - це рекомендація, а не обов'язок. Про це 31 липня передали в прес-службі Київської міськради.

Таке рішення вчора ввечері підтримали 64 депутати на пленарному засіданні.

За словами співавтора ініціативи депутата Київради Олега Бондарчука, рішення було прийнято з метою популяризувати і виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України.

У Київраді звернули увагу, що згідно із законом вони не мають повноважень доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання державного гімну України.

"З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов'язує цього робити", - наголосили в прес-службі.

Депутат Київської міськради Ігор Мірошниченко розповів, що якщо рекомендацію в школах не будуть виконувати, то жодних штрафів або інших санкцій не буде - адже це не закон. Про це повідомляє PavlovskyNews в Facebook.

Також політик заявив, що виконання рішення Київради має бути забезпечено на рівні департаменту освіти.

"Це рішення Київської міської ради. Воно є обов'язковим для виконання виконавчими органами влади. Але це вони повинні будуть розробляти механізми покарання, якщо не виконують, чи саботажу", - говорить політик.

Мірошниченко впевнений, що більшість киян підтримують дану ініціативу, і сподівається, що в нововведенні зацікавлені вчителі та директори шкіл.

Відео: У Київраді пояснили рішення про виконання гімну в школах столиці

Раніше ми писали про те, як будуть працювати школи з 1 вересня, про соціальну дистанцію та уроки на повітрі.

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