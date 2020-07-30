В школах Киева перед уроками теперь будут петь гимн Украины

В Киеве в школах будут петь гимн (коллаж РБК-Украина)

В Киевсовете поддержали идею об обязательном исполнении государственного гимна в школах

В Киеве в школах теперь могут исполнять гимн Украины в начале дня. Соответствующее решение поддержал столичный городской совет 30 июля вечером.

Об этом депутат, председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции в Киевском горсовете Олег Бондарчук рассказал в своем Facebook.

По словам политика, инициатива призвана "способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения".

"Киевский городской совет поддержал наш проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева", - написал депутат.

Отмечается, что одним из соавторов и идейных вдохновителей проекта решения выступил Тарас Мацюк, председатель Провода общественной организации "Золотые львы Черной сотни".

На сайте Киевского горсовета сообщается, что перед этим проект решения "О начале обязательного исполнения обучающимися, педагогическими работниками в учреждениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины" рассматривали члены постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта 23 июля.

Тогда инициативу также поддержали (единогласно), но внесли определенные правки.

В частности, решили исполнять украинский славень в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности (поэтому изменили название проекта), а также уточнили, что петь государственный гимн нужно в начале каждого дня и во время проведения торжественных мероприятий "с участием получателей образования (учеников) и педагогических работников".

Ранее мы писали о том, как будут работать школы с 1 сентября, про социальную дистанцию и уроки на воздухе.

Напомним также, что перед этим украинцам сделали важное заявление о работе школ 1 сентября.