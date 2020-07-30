Как будут работать школы с 1 сентября: социальная дистанция и уроки на воздухе

С 1 сентября дети пойдут в школы (фото: РБК-Украина)

В Министерстве образования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

1 сентября в Украине не за горами, а вопрос организации обучения волнует многих родителей. В Министерстве образования обрадовали родителей, что в школы пойдут практически все ученики, кроме тех, кто находится "красной зоне". Там будет организован дистанционный процесс обучения.

На территории регионов с "оранжевым" уровнем опасности будет запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

Как сообщает "Слово и діло", подавляющее большинство детей 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения.

"Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Единственный момент - МОН пока не решило, будут ли дети носить маски в школах.

Изменения в школах с 1 сентября

соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);

отмена массовых мероприятий и экскурсий;

проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;

предотвращение скопления большого количества людей;

разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;

проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе.

Уже известно, что младшие классы не будут учиться дистанционно. Ученикам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленное обучение.

Как будут работать школы с 1 сентября (фото: ru.slovoidilo.ua)

Как мы ранее сообщали, украинцам сделали важное заявление о работе школ 1 сентября.