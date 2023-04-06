Не шкодить здоров'ю: ось в якому посуду найбезпечніше зберігати їжу

Турбота про здоров'я включає не тільки спорт, але і правильне харчування. Варто звертати увагу на те, як саме зберігаються продукти. Недостатньо просто покласти продукти в холодильник, важливо саме в чому вони зберігаються

Про це повідомила нутриціолог Катерина Климко в Instagram.

В чому зберігати їжу

За її словами, краще зберігати їжу у скляному посуді. Все тому, що це екологічно та безпечно для організму людини. Також вони ідеально підходять для будь-яких температур.

У такому посуду можна зберігати та транспортувати як сирі, так і приготовлені продукти.

Скло - матеріал інертний, тобто він не вступає в хімічну реакцію ні з якими речовинами. Необхідно при покупці переконатися, що скло жароміцне.

Нутриціолог радить використовувати судочки з дерев'яними кришками і силіконовими вставками або пластикові.

Чим шкідливий пластик

Важливо що неякісний пластиковий посуд виділяє отруту та канцерогени. До того ж такий посуд не можна мити в посудомийній машині.

Загалом дозволено нагрівати пластик до таких температур:

5РР (маркування пластику) - 100 градусів;

РЕТ - до 65 градусів;

градусів РS - до 70.

Що стосовно пластикових контейнерів то в них не можна зберігати: сирі та приготовлені продукти, ягоди, фрукти, та нарізані овочі. Тому такий посуд найкраще підходить для зберігання круп.