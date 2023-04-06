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Не шкодить здоров'ю: ось в якому посуду найбезпечніше зберігати їжу

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Четвер 06 квітня 2023 21:02
Не шкодить здоров'ю: ось в якому посуду найбезпечніше зберігати їжу В якому посуді найкраще зберігати їжу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Турбота про здоров'я включає не тільки спорт, але і правильне харчування. Варто звертати увагу на те, як саме зберігаються продукти. Недостатньо просто покласти продукти в холодильник, важливо саме в чому вони зберігаються

Про це повідомила нутриціолог Катерина Климко в Instagram.

В чому зберігати їжу

За її словами, краще зберігати їжу у скляному посуді. Все тому, що це екологічно та безпечно для організму людини. Також вони ідеально підходять для будь-яких температур.

У такому посуду можна зберігати та транспортувати як сирі, так і приготовлені продукти.

Скло - матеріал інертний, тобто він не вступає в хімічну реакцію ні з якими речовинами. Необхідно при покупці переконатися, що скло жароміцне.

Нутриціолог радить використовувати судочки з дерев'яними кришками і силіконовими вставками або пластикові.

Чим шкідливий пластик

Важливо що неякісний пластиковий посуд виділяє отруту та канцерогени. До того ж такий посуд не можна мити в посудомийній машині.

Загалом дозволено нагрівати пластик до таких температур:

  • 5РР (маркування пластику) - 100 градусів;
  • РЕТ - до 65 градусів;
  • градусів РS - до 70.

Що стосовно пластикових контейнерів то в них не можна зберігати: сирі та приготовлені продукти, ягоди, фрукти, та нарізані овочі. Тому такий посуд найкраще підходить для зберігання круп.

Раніше ми називали посуд, який сильно шкодить здоров'ю.

Також ми писали, як правильно мити та дезінфікувати кухонні лопатки та ложки з дерева.

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