Не вредит здоровью: вот в какой посуде безопаснее всего хранить пищу

Забота о здоровье включает не только спорт, но и правильное питание. Следует обращать внимание на то, как именно хранятся продукты. Недостаточно просто положить продукты в холодильник, важно именно в чем они хранятся.

Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Климко в Instagram.

В чем хранить пищу

По ее словам, лучше хранить еду в стеклянной посуде. Все потому, что это экологично и безопасно для организма человека. Также они идеально подходят для любых температур.

В такой посуде можно хранить и транспортировать сырые и приготовленные продукты.

Стекло - материал инертен, то есть он не вступает в химическую реакцию ни с какими веществами. Необходимо при покупке убедиться, что стекло жаропрочное.

Нутрициолог советует использовать судочки с деревянными крышками и силиконовыми вставками или пластиковыми.

Чем вреден пластик

Важно, что некачественная пластиковая посуда выделяет яд и канцерогены. К тому же такую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине.

В общем разрешено нагревать пластик до таких температур:

5РР (маркировка пластика) - 100 градусов;

РЕТ - до 65 градусов;

градусов РS - до 70.

Что касается пластиковых контейнеров, то в них нельзя хранить: сырые и приготовленные продукты, ягоды, фрукты и нарезанные овощи. Поэтому такая посуда лучше всего подходит для хранения круп.