Не вредит здоровью: вот в какой посуде безопаснее всего хранить пищу
Забота о здоровье включает не только спорт, но и правильное питание. Следует обращать внимание на то, как именно хранятся продукты. Недостаточно просто положить продукты в холодильник, важно именно в чем они хранятся.
Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Климко в Instagram.
В чем хранить пищу
По ее словам, лучше хранить еду в стеклянной посуде. Все потому, что это экологично и безопасно для организма человека. Также они идеально подходят для любых температур.
В такой посуде можно хранить и транспортировать сырые и приготовленные продукты.
Стекло - материал инертен, то есть он не вступает в химическую реакцию ни с какими веществами. Необходимо при покупке убедиться, что стекло жаропрочное.
Нутрициолог советует использовать судочки с деревянными крышками и силиконовыми вставками или пластиковыми.
Чем вреден пластик
Важно, что некачественная пластиковая посуда выделяет яд и канцерогены. К тому же такую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине.
В общем разрешено нагревать пластик до таких температур:
- 5РР (маркировка пластика) - 100 градусов;
- РЕТ - до 65 градусов;
- градусов РS - до 70.
Что касается пластиковых контейнеров, то в них нельзя хранить: сырые и приготовленные продукты, ягоды, фрукты и нарезанные овощи. Поэтому такая посуда лучше всего подходит для хранения круп.
Раньше мы называли посуду, которая сильно вредит здоровью.
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