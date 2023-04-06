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Не вредит здоровью: вот в какой посуде безопаснее всего хранить пищу

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Четверг 06 апреля 2023 21:02
Не вредит здоровью: вот в какой посуде безопаснее всего хранить пищу В какой посуде лучше всего хранить пищу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Забота о здоровье включает не только спорт, но и правильное питание. Следует обращать внимание на то, как именно хранятся продукты. Недостаточно просто положить продукты в холодильник, важно именно в чем они хранятся.

Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Климко в Instagram.

В чем хранить пищу

По ее словам, лучше хранить еду в стеклянной посуде. Все потому, что это экологично и безопасно для организма человека. Также они идеально подходят для любых температур.

В такой посуде можно хранить и транспортировать сырые и приготовленные продукты.

Стекло - материал инертен, то есть он не вступает в химическую реакцию ни с какими веществами. Необходимо при покупке убедиться, что стекло жаропрочное.

Нутрициолог советует использовать судочки с деревянными крышками и силиконовыми вставками или пластиковыми.

Чем вреден пластик

Важно, что некачественная пластиковая посуда выделяет яд и канцерогены. К тому же такую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине.

В общем разрешено нагревать пластик до таких температур:

  • 5РР (маркировка пластика) - 100 градусов;
  • РЕТ - до 65 градусов;
  • градусов РS - до 70.

Что касается пластиковых контейнеров, то в них нельзя хранить: сырые и приготовленные продукты, ягоды, фрукты и нарезанные овощи. Поэтому такая посуда лучше всего подходит для хранения круп.

Раньше мы называли посуду, которая сильно вредит здоровью.

Также мы писали, как правильно мыть и дезинфицировать кухонные лопатки и ложки из дерева.

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