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Шкода чи користь? Ось що станеться, якщо винагороджувати себе їжею

Четвер 27 лютого 2025 17:28
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Шкода чи користь? Ось що станеться, якщо винагороджувати себе їжею Чому не можна винагороджувати себе їжею (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди звикли винагороджувати себе їжею після важкого дня чи досягнення якоїсь мети, але чи корисно це для здоров’я? Така звичка може призвести до емоційного переїдання, неправильних асоціацій з їжею та розвитку нездорових харчових звичок.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Чому не можна винагороджувати себе їжею

Важливо розуміти, коли людина їсть не за фізіологічним голодом, то це все відкладається в жир. Тобто відбувається набір ваги.

"Іноді, можливо, можна, але у вас повинні бути й інші речі, від яких ви отримуєте насолоду, так само як від їжі. Піти витратити гроші. Хоча це теж не дуже окей, але на мені працює", - розповіла Крупкіна.

У всіх випадках головне, щоб не тільки їжа була джерелом емоцій.

Наприклад, коли отримали підвищення на роботі - пішли з'їм торт, то тут треба звернути увагу й почати з цим працювати, змінювати свої нейронні зв'язки.

Часто люди звикають до винагороди їжею, бо в дитинстві активно таке практикували.

До чого це призведе

Винагороджувати себе їжею - це поширена звичка, яка може призвести до кількох негативних наслідків для здоров’я.

Існує кілька причин, чому цього варто уникати:

  • емоційне переїдання - якщо ми починаємо використовувати їжу як спосіб справлятися з емоціями або стресом, це може призвести до переїдання, навіть коли ми не голодні
  • неправильні асоціації з їжею - сформується зв’язок між їжею та емоційним задоволенням, що може призвести до того, що їжа стає основним способом зняття стресу або досягнення емоційного комфорту
  • перехід на нездорову їжу - часто ми винагороджуємо себе висококалорійними та менш корисними продуктами, такими як солодощі, фастфуд чи чіпси. Це збільшує споживання цукру, насичених жирів та солі
  • розвиток неправильних харчових звичок - їжа може стати не просто способом отримання енергії, а стає інструментом для управління емоціями

Щоб уникнути цих проблем, варто знаходити здорові альтернативи для винагороди, такі як фізична активність, хобі або час для відпочинку, що допоможе зберегти баланс у житті і не прив’язувати емоції до їжі.

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