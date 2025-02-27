Шкода чи користь? Ось що станеться, якщо винагороджувати себе їжею
Часто люди звикли винагороджувати себе їжею після важкого дня чи досягнення якоїсь мети, але чи корисно це для здоров’я? Така звичка може призвести до емоційного переїдання, неправильних асоціацій з їжею та розвитку нездорових харчових звичок.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.
Чому не можна винагороджувати себе їжею
Важливо розуміти, коли людина їсть не за фізіологічним голодом, то це все відкладається в жир. Тобто відбувається набір ваги.
"Іноді, можливо, можна, але у вас повинні бути й інші речі, від яких ви отримуєте насолоду, так само як від їжі. Піти витратити гроші. Хоча це теж не дуже окей, але на мені працює", - розповіла Крупкіна.
У всіх випадках головне, щоб не тільки їжа була джерелом емоцій.
Наприклад, коли отримали підвищення на роботі - пішли з'їм торт, то тут треба звернути увагу й почати з цим працювати, змінювати свої нейронні зв'язки.
Часто люди звикають до винагороди їжею, бо в дитинстві активно таке практикували.
До чого це призведе
Винагороджувати себе їжею - це поширена звичка, яка може призвести до кількох негативних наслідків для здоров’я.
Існує кілька причин, чому цього варто уникати:
- емоційне переїдання - якщо ми починаємо використовувати їжу як спосіб справлятися з емоціями або стресом, це може призвести до переїдання, навіть коли ми не голодні
- неправильні асоціації з їжею - сформується зв’язок між їжею та емоційним задоволенням, що може призвести до того, що їжа стає основним способом зняття стресу або досягнення емоційного комфорту
- перехід на нездорову їжу - часто ми винагороджуємо себе висококалорійними та менш корисними продуктами, такими як солодощі, фастфуд чи чіпси. Це збільшує споживання цукру, насичених жирів та солі
- розвиток неправильних харчових звичок - їжа може стати не просто способом отримання енергії, а стає інструментом для управління емоціями
Щоб уникнути цих проблем, варто знаходити здорові альтернативи для винагороди, такі як фізична активність, хобі або час для відпочинку, що допоможе зберегти баланс у житті і не прив’язувати емоції до їжі.
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