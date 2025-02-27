Вред или польза? Вот что произойдет, если вознаграждать себя едой
Часто люди привыкли вознаграждать себя едой после тяжелого дня или достижения какой-то цели, но полезно ли это для здоровья? Такая привычка может привести к эмоциональному перееданию, неправильным ассоциациям с едой и развитию нездоровых пищевых привычек.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.
Почему нельзя вознаграждать себя едой
Важно понимать, когда человек ест не по физиологическому голоду, то это все откладывается в жир. То есть происходит набор веса.
"Иногда, возможно, можно, но у вас должны быть и другие вещи, от которых вы получаете наслаждение, так же как от еды. Пойти потратить деньги. Хотя это тоже не очень окей, но на мне работает", - рассказала Крупкина.
Во всех случаях главное, чтобы не только еда была источником эмоций.
Например, когда получили повышение на работе - пошли съем торт, то тут надо обратить внимание и начать с этим работать, менять свои нейронные связи.
Часто люди привыкают к вознаграждению едой, потому что в детстве активно такое практиковали.
К чему это приведет
Вознаграждать себя едой - это распространенная привычка, которая может привести к нескольким негативным последствиям для здоровья.
Существует несколько причин, почему этого стоит избегать:
- эмоциональное переедание - если мы начинаем использовать еду как способ справляться с эмоциями или стрессом, это может привести к перееданию, даже когда мы не голодны
- неправильные ассоциации с едой - сформируется связь между едой и эмоциональным удовлетворением, что может привести к тому, что еда становится основным способом снятия стресса или достижения эмоционального комфорта
- переход на нездоровую пищу - часто мы вознаграждаем себя высококалорийными и менее полезными продуктами, такими как сладости, фастфуд или чипсы. Это увеличивает потребление сахара, насыщенных жиров и соли
- развитие неправильных пищевых привычек - еда может стать не просто способом получения энергии, а становится инструментом для управления эмоциями
Чтобы избежать этих проблем, стоит находить здоровые альтернативы для вознаграждения, такие как физическая активность, хобби или время для отдыха, что поможет сохранить баланс в жизни и не привязывать эмоции к еде.
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