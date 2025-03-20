У шкіряній куртці та модному кепі: акторка Світлицька задає тренди

Як шкіряну куртку носить актриса Світлицька

Артистка слідкує за модними трендами і часто показує у своєму блозі цікаві образи на кожен день. Цього разу вона продемонструвала образ із трендовою курткою-косухою коричневого кольору. Зазначимо, що цей відтінок на піку популярності ще з осені 2024 року.



Олена Світлицька показала модний образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Свій образ вона доповнила широкими джинсами з темно-синього деніму, а також бордовим гольфом-водолазкою.

Особливу увагу актриса приділила аксесуарам. Вона підібрала кепі та сумку-клатч насиченого кольору марсала або, як його ще називають, бургунді. Цей відтінок також у модних трендах і дуже полюбився модницям.



Актриса стежить за модними трендами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Зазначимо, що коричневий і бордовий відтінки дуже добре поєднуються і створюють стильний образ.

Чому коричнева шкіряна куртка в тренді навесні 2025

Універсальність відтінку

Коричневий - це природний і нейтральний колір, який легко поєднується з іншими відтінками. Така куртка має чудовий вигляд із джинсами, штанами, сукнями й навіть спідницями, надаючи кожному образу стильного вигляду. Вона ідеально підходить як для звичайних аутфітів, так і для більш елегантних, формальних образів.



Світлицька показала модний "лук" (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Трендові фасони

Коричневі куртки навесні 2025 року можуть бути як класичними (косухи), так і більш сучасними - в стилі оверсайз або бомбери.

Природні та вінтажні мотиви

Коричневі шкіряні куртки часто асоціюються з вінтажним стилем, який знову в тренді. Така куртка може надати образу класичного, навіть ретро-ефекту, який особливо пасує для тих, хто любить поєднувати сучасні тенденції з елементами минулих десятиліть.

Зручність і стиль

Коричнева шкіра - це не тільки стиль, а й практичність. Вона забезпечує комфорт у будь-яку погоду. Така куртка буде зручним вибором для весняного періоду, коли температура змінюється, але ще потрібен певний захист від прохолодних вітрів.



Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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