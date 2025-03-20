В кожаной куртке и модном кепи: актриса Светлицкая задает тренды

Как кожаную куртку носит актриса Светлицкая

Артистка следит за модными трендами и часто показывает в своем блоге интересные образы на каждый день. На этот раз она продемонстрировала образ с трендовой курткой-косухой коричневого цвета. Отметим, что этот оттенок на пике популярности еще с осени 2024 года.



Елена Светлицкая показала модный образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Свой образ она дополнила широкими джинсами из темно-синего денима, а также бордовым гольфом-водолазкой.

Особое внимание актриса уделила аксессуарам. Она подобрала кепи и сумку-клатч насыщенного цвета марсала или, как его еще называют, бургунди. Этот оттенок также в модных трендах и очень полюбился модницам.



Актриса следит за модными трендами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Отметим, что коричневый и бордовый оттенки очень хорошо сочетаются и создают стильный образ.

Почему коричневая кожаная куртка в тренде весной 2025

Универсальность оттенка

Коричневый - это естественный и нейтральный цвет, который легко сочетается с другими оттенками. Такая куртка прекрасно смотрится с джинсами, брюками, платьями и даже юбками, придавая каждому образу стильный вид. Она идеально подходит как для обычных аутфитов, так и для более элегантных, формальных образов.



Светлицкая показала модный "лук" (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Трендовые фасоны

Коричневые куртки весной 2025 года могут быть как классические (косухи), так и более современные - в стиле оверсайз или бомберы.

Природные и винтажные мотивы

Коричневые кожаные куртки часто ассоциируются с винтажным стилем, который снова в тренде. Такая куртка может придать образу классический, даже ретро-эффект, который особенно подходит для тех, кто любит сочетать современные тенденции с элементами прошлых десятилетий.

Удобство и стиль

Коричневая кожа - это не только стиль, но и практичность. Она обеспечивает комфорт в любую погоду. Такая куртка будет удобным выбором для весеннего периода, когда температура меняется, но еще требуется определенная защита от прохладных ветров.



Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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