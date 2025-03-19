ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний "лук" із джинсами

Середа 19 березня 2025 07:15
UA EN RU
У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний "лук" із джинсами Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Наймодніші джинси на весну 2025 - це штани з деніму білого і молочного відтінків. Такі джинси поєднують у собі елегантність та свіжість. Цей колір став найпопулярнішим, відсунувши класичні сині та чорні відтінки. Білі джинси підійдуть для найрізноманітніших стилів і легко комбінуються з одягом будь-яких кольорів і фасонів, що робить їх універсальними.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини Віктора Павліка, блогерки та концертного директора Катерини Репяхової вирішило детальніше розповісти, як їх носити у весняному сезоні.

Як носить білі джинси Катерина Репяхова

Дружина популярного артиста стежить за модними трендами і часто показує стильні "луки" у своєму блозі. Так, днями вона продемонструвала образ із білими джинсами.
У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний &quot;лук&quot; із джинсами
Катерина Репяхова показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репхова вибрала модель прямого крою, яку доповнила ременем на поясі контрастного кольору.

Зверху вона одягла білий лонгслів, який заправила в штани, а також бомбер на блискавці коричневого відтінку. Завершити стильний аутфіт Катерина Репяхова вирішила світло-бежевими кросівками.
У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний &quot;лук&quot; із джинсами
Дружина Віктора Павліка обрала лук з білими джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

Які фасони приглянути на весну-2025

Прямі або злегка розширені

Прямий крій або модель з трохи розширеним низом знову в моді. Такі джинси створюють легкий і не перевантажений образ, який ідеально підходить для весняних прогулянок.

Укорочені джинси

Короткі джинси, які закінчуються вище щиколотки, ідеально підійдуть для весни. Вони чудово поєднуватимуться з ботильйонами, кедами або елегантними туфлями.

Скінні

Попри тренд на більш вільні фасони, скінні також залишаються в моді, особливо в білому кольорі. Вони ідеально підкреслюють фігуру і відмінно виглядають з об'ємними топами або жакетами.

Моделі з високою талією

Джинси із завищеною талією будуть одними з найпопулярніших у 2025 році, адже цей фасон створює витончений силует і добре поєднується з топами, блузами та піджаками.
У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний &quot;лук&quot; із джинсами
Стильний лук з білими джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

З чим носити білі джинси у 2025 році

З верхом у нейтральних тонах

Білі джинси відмінно поєднуються з пастельними відтінками - світло-блакитним, бежевим, м'ятним або навіть ніжно-рожевим. Ці поєднання створюють легкий і повітряний весняний образ.

З яскравими акцентами

Для сміливішого образу можна поєднувати білі джинси з яскравими або насиченими кольорами, наприклад, з помаранчевим, червоним або ультрамарином. Це додасть енергії та свіжості у ваш лук.

З жакетами та кардиганами

Легкий приталений жакет або довгий кардиган будуть ідеальними для створення стильного і водночас зручного образу.

З кросівками або ботильйонами

Взуття на низькому ходу, як-от кеди або ботильйони, ідеально підходить для весняного образу з білими джинсами. Для вечірнього виходу можна вибрати сандалі на підборах або навіть туфлі.
У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний &quot;лук&quot; із джинсами
Образ із білими джинсами дружини Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО