У наймоднішому кольорі весни 2025: дружина Віктора Павліка показала стильний "лук" із джинсами

Наймодніші джинси на весну 2025 - це штани з деніму білого і молочного відтінків. Такі джинси поєднують у собі елегантність та свіжість. Цей колір став найпопулярнішим, відсунувши класичні сині та чорні відтінки. Білі джинси підійдуть для найрізноманітніших стилів і легко комбінуються з одягом будь-яких кольорів і фасонів, що робить їх універсальними.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини Віктора Павліка, блогерки та концертного директора Катерини Репяхової вирішило детальніше розповісти, як їх носити у весняному сезоні.

Як носить білі джинси Катерина Репяхова

Дружина популярного артиста стежить за модними трендами і часто показує стильні "луки" у своєму блозі. Так, днями вона продемонструвала образ із білими джинсами.



Катерина Репяхова показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репхова вибрала модель прямого крою, яку доповнила ременем на поясі контрастного кольору.

Зверху вона одягла білий лонгслів, який заправила в штани, а також бомбер на блискавці коричневого відтінку. Завершити стильний аутфіт Катерина Репяхова вирішила світло-бежевими кросівками.



Дружина Віктора Павліка обрала лук з білими джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

Які фасони приглянути на весну-2025

Прямі або злегка розширені

Прямий крій або модель з трохи розширеним низом знову в моді. Такі джинси створюють легкий і не перевантажений образ, який ідеально підходить для весняних прогулянок.

Укорочені джинси

Короткі джинси, які закінчуються вище щиколотки, ідеально підійдуть для весни. Вони чудово поєднуватимуться з ботильйонами, кедами або елегантними туфлями.

Скінні

Попри тренд на більш вільні фасони, скінні також залишаються в моді, особливо в білому кольорі. Вони ідеально підкреслюють фігуру і відмінно виглядають з об'ємними топами або жакетами.

Моделі з високою талією

Джинси із завищеною талією будуть одними з найпопулярніших у 2025 році, адже цей фасон створює витончений силует і добре поєднується з топами, блузами та піджаками.



Стильний лук з білими джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

З чим носити білі джинси у 2025 році

З верхом у нейтральних тонах

Білі джинси відмінно поєднуються з пастельними відтінками - світло-блакитним, бежевим, м'ятним або навіть ніжно-рожевим. Ці поєднання створюють легкий і повітряний весняний образ.

З яскравими акцентами

Для сміливішого образу можна поєднувати білі джинси з яскравими або насиченими кольорами, наприклад, з помаранчевим, червоним або ультрамарином. Це додасть енергії та свіжості у ваш лук.

З жакетами та кардиганами

Легкий приталений жакет або довгий кардиган будуть ідеальними для створення стильного і водночас зручного образу.

З кросівками або ботильйонами

Взуття на низькому ходу, як-от кеди або ботильйони, ідеально підходить для весняного образу з білими джинсами. Для вечірнього виходу можна вибрати сандалі на підборах або навіть туфлі.



Образ із білими джинсами дружини Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас також може зацікавити