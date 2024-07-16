Шкіряні сукні замість повітряних сарафанів. Чому Lida Lee кардинально змінила стиль

"Я згребла все і відклала в далеку шафу. Певний період просто не мала, в чому ходити", - поділилася артистка.

Співачка каже, "не думала, що зі зміною зачіски і, в принципі, внутрішнього стану, настільки зміниться ставлення до гардеробу".

"Дивлюся на себе в дзеркало і розумію, що я вже не та. Раніше обожнювала легкі й повітряні літні сукні та сарафани. А тепер хочу шкіряні сукні! Хочу бути rock-girl", - розповіла вона.

Також у Ліди зʼявилася пристрасть до масивних аксесуарів. Раніше зірка майже не носила каблучки та браслети, могла одягнути лише сережки, "і то звичайні якісь". А от тепер їй "хочеться чогось оригінального".

Ліді Лі личить її новий стиль (фото: прес-служба артистки)

Співачка розповідає, що окрему пристрасть відчуває до речей, створених за допомогою ресайклінгу.

"Я обожнюю класні чоловічі костюми, які переробили на жіночі. Давно маю такі і дуже впевнено себе почуваю в них до сьогодні. От що-що, а улюблені жакети і жилети я не викидала", - з усмішкою каже Lida Lee.

Виконавиця також "гарно ставиться до секонд-хендів".

"Для мене не грає ролі одягати речі з секонду, чи брендові луки. Вважаю, що можна виглядати на всі 100% навіть у звичайній футболці та джинсах. Бо не одяг красить людину. Головне - енергетика, яку випромінюєш", - підсумувала вона.

Lida Lee кардинально змінила стиль (фото: Новий канал)

Додамо, що Скорубська брала участь у проектах "Голос країни", "Танці з зірками" та "Х-фактор" ( у складі гурту Chica-Band). Певний час її продюсуванням зайнявся MONATIK.

Лауреатка музичної премії YUNA 2021 у номінації "Відкриття року".

Її музика описується як поєднання поп, R&B та електронної музики. Відома своїми запальними живими виступами.