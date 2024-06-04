25 свіжих українських пісень, які треба послухати у перші дні літа

Літо вже розпочалося, а це значить, що час оновити свій плейлист й додати до нього свіжі пісні, які останніми днями випустили українські артисти.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас добірку з 25 нових пісень, які ідеально підходять для літнього настрою

ZLATA OGNEVICH - "Кохаю"

Нова пісня Злати Огнєвіч про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням. Кохання - невідʼємна частина нашого життя та важлива опора, вона дає сили долати будь-які труднощі. Злата сподівається, що кожен, хто почує цю пісню, впізнає свою історію з життя.

VOLODYMYR DANTES - "Дура"

Трек про стосунки, романтика яких давно змінилась на абʼюз та грубе ставлення одне до одного. Це історія про те, що часто "перші дзвіночки" майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються, як прояви палкого кохання, втім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Адже якщо хоч раз здалось, що тобі погано в цих стосунках, то це точно не здалося.

LAUD - "Діско-піджак"

Ця пісня з свіжого альбому "Пробудження", який являє собою цілісну історію, що веде слухача від першого до останнього треку.

Lida Lee - "Сама"

У новій роботі артистка розповідає про свій особистий досвід пошуку власного "я", про трансформацію, яка була важкою, але такою необхідною. І саме музика була завжди поруч на цьому шляху.

TVORCHI - "Shine"

Зірки Євробачення 2023 представили перший сингл та кліп з нового альбому під назвою "Planet X", вихід якого заплановано на 13 вересня. Даний трек відкриває нову космічну історію артистів та захоплює глибиною свого звучання, а відео – розповідає історію закоханості двох енергій з різних світів.

PTASHKIN - "Я не упаду"

Новий мотивуючий сингл ветерана війни Михайла Панчишина розповідає про особисті переживання одного з учасників його гурту.

"Альбомом про війну ми підсумували все, що пережили тоді і все, що могли сказати з власного досвіду. Зараз ми хочемо звернути увагу на інші, але також важливі теми", - каже фронтмен PTASHKIN.

YAKTAK & Golubenko - "Про тебе мені"

Це прониклива історія про любов, пам’ять та незламну віру в краще майбутнє, навіть коли життя кидає виклики.

Uliana Royce - "Серце у сейфі"

Пісня була написана в період трансформації співачки після завершення стосунків. По вайбу пісня у багатьох буде асоціюватися з теплими вечорами у компанії друзів.

Zelenooka - "Нас немає вже"

Це сторітелінг про втрату кохання та самотність колишніх закоханих, який підсилюється сильним емоційним рефреном: "Нас, нас, нас, нас, немає вже! Як, як, як, як, нам байдуже?"

KHAYAT - "I Will"

Цей трек мотивує людей жити момент тут і зараз та генерувати любов навіть коли це здається неможливим.

РуханкоМен - "School"

Популярний серед підлітків артист впевнений, що його нова пісня стане гімном для літніх канікул.

Анна Сінгаєвська - "Небо вище"

Заслужена артистка України випустила пісню-емоцію про кохання, розлуку і мрії.

Геля Зозуля - "Літом"

Цією композицією співачка хоче передати настрій безтурботливого літа, щоб кожен хоч на дві хвилини поринув у казку, відволікся від буденності та просто посміхнувся.

Dead Pink - "Dream Girl"

Учасники гурту кажуть, що ця пісня про стосунки, "в яких від тебе вимагають бути дівчиною мрії, а у відповідь нічого не дають".

Angela - "Закохалась"

Трек створений для літніх прогулянок та танців з коханими.

Також пропонуємо додати до свого плейлиста такі пісні:

OMANA - "Божевільний"

NICHKA - "Такі різні"

Кажанна - "Жалі"

Жадан/Турчинов - "Танго Харків"

ЩукаРиба, Bunht, Yevhen Puhachov і Helldrummy - "Усі курі"

TAYANNA і Марія Колесник - "Дорослі малі"

Мертвий Півень - "Прага, 1930"

REYA - "Не того обрала"

MORPHOM - "Дві краплі води"

Semmar - "Калібр"