Кожаные платья вместо воздушных сарафанов. Почему Lida Lee кардинально изменила стиль

"Я сгребла все и отложила в дальний шкаф. Определенный период просто не было, в чем ходить", - поделилась артистка.

Певица говорит, "не думала, что с изменением прически и, в принципе, внутреннего состояния, настолько изменится отношение к гардеробу".

"Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я уже не та. Раньше обожала легкие и воздушные летние платья и сарафаны. А теперь хочу кожаные платья! Хочу быть rock-girl", - рассказала она.

Также у Лиды появилась страсть к массивным аксессуарам. Раньше звезда почти не носила кольца и браслеты, могла надеть только серьги, "и то обычные какие-то". А вот теперь ей "хочется чего-то оригинального".

Лиде Ли подходит ее новый стиль (фото: пресс-служба артистки)

Певица рассказывает, что отдельную страсть испытывает к вещам, созданным с помощью ресайклинга.

"Я обожаю классные мужские костюмы, которые переделали в женские. Давно имею такие и очень уверенно себя чувствую в них до сих пор. Вот что-что, а любимые жакеты и жилеты я не выбрасывала", - с улыбкой говорит Lida Lee.

Исполнительница также "хорошо относится к секонд-хендам".

"Для меня не играет роли одевать вещи из секонда, или брендовые луки. Считаю, что можно выглядеть на все 100% даже в обычной футболке и джинсах. Потому что не одежда красит человека. Главное - энергетика, которую излучаешь", - подытожила она.

Lida Lee кардинально изменила стиль (фото: Новый канал)

Добавим, что Скорубская участвовала в проектах "Голос страны", "Танцы со звездами" и "Х-фактор" (в составе группы Chica-Band). Некоторое время ее продюсированием занялся MONATIK.

Лауреат музыкальной премии YUNA 2021 в номинации "Открытие года".

Ее музыка описывается как сочетание поп, R&B и электронной музыки. Известна своими зажигательными живыми выступами.