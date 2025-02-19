Головний хіт весни-2025. Як носити шкіряні речі, щоб не виглядати дешево: приклад від зірок

Речі зі штучної шкіри залишаються актуальними та модними у весняному сезоні 2025 року, їх можна поєднувати з різними стилями та елементами гардероба. Дизайнери пропонують різноманітні варіанти - від класичних курток, бомберів і жакетів до стильних аксесуарів.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як такі речі носить українська танцівниця Ілона Гвоздьова і нотаріус, блогерка, ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк.
Хореограф Ілона Гвоздьова стежить за модними трендами. Так, для виходу у світ вона обрала багатошаровий образ зі шкіряним піджаком.
Гвоздьова продемонструвала стильний лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Вона одягла широкі штани бежевого відтінку, коричневий гольф-водолазку і трендовий піджак зі шкіри рудого відтінку. Поверх танцівниця накинула сіре пальто, а також завершила образ місткою сумкою в тон до піджака і коричневим взуттям.
Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Шкіряний піджак чудово поєднується з джинсами будь-якого крою - чи то прямі, скінні, чи то бойфренди. Це класичне поєднання підійде для повсякденних виходів. Додайте до образу білу футболку або стильну сорочку, і ваш лук буде готовий.
Для більш жіночного, але все одно стильного образу можна вдягнути шкіряний піджак із сукнею. Це може бути як обтисла сукня, так і більш вільна - важливо, щоб піджак гармоніював за стилем. Зі шкіряним піджаком мати гарний вигляд як міні, так і мідісукні.
Шкіряний піджак чудово поєднується зі спідницями, чи то спідниця-олівець для ділового стилю, чи то вільніша модель для вуличного образу. Для створення контрасту з жорсткістю шкіри виберіть м'які тканини для спідниці, наприклад, шифон або трикотаж.
Нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала підтягнуту фігуру в шкіряних штанах класичного чорного відтінку. Їх вона доповнила ременем з емблемою відомого бренду, а також лонгслівом бордового відтінку із затяжкою посередині, яка регулює довжину виробу. Завершити образ вона вирішила ботильйонами на високих підборах і прикрасами із золота.
Цього сезону дизайнери пропонують шкіряні штани різних типів: від обтислих моделей (скінні) до більш вільних, з високою талією або широкими штанинами. Вибір фасону залежить від ваших уподобань і стилю.
Хоча класичний чорний і коричневий залишаються в тренді, модні будинки пропонують також яскраві відтінки - від глибокого синього до насиченого бордового й оливкового. Це дає можливість додавати в образ цікаві акценти.
Сучасні шкіряні штани не тільки мають стильний вигляд, а й забезпечують комфорт. Моделі з м'якою шкірою або екошкірою ідеально підходять для повсякденного носіння і навіть для ділових зустрічей.
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Ілони Гвоздьової та Христини Горняк.