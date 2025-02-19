Головний хіт весни-2025. Як носити шкіряні речі, щоб не виглядати дешево: приклад від зірок

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова стежить за модними трендами. Так, для виходу у світ вона обрала багатошаровий образ зі шкіряним піджаком.



Гвоздьова продемонструвала стильний лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вона одягла широкі штани бежевого відтінку, коричневий гольф-водолазку і трендовий піджак зі шкіри рудого відтінку. Поверх танцівниця накинула сіре пальто, а також завершила образ місткою сумкою в тон до піджака і коричневим взуттям.



Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

З чим ще носити шкіряний піджак у 2025 році

З джинсами

Шкіряний піджак чудово поєднується з джинсами будь-якого крою - чи то прямі, скінні, чи то бойфренди. Це класичне поєднання підійде для повсякденних виходів. Додайте до образу білу футболку або стильну сорочку, і ваш лук буде готовий.

Із сукнею

Для більш жіночного, але все одно стильного образу можна вдягнути шкіряний піджак із сукнею. Це може бути як обтисла сукня, так і більш вільна - важливо, щоб піджак гармоніював за стилем. Зі шкіряним піджаком мати гарний вигляд як міні, так і мідісукні.

Зі спідницею

Шкіряний піджак чудово поєднується зі спідницями, чи то спідниця-олівець для ділового стилю, чи то вільніша модель для вуличного образу. Для створення контрасту з жорсткістю шкіри виберіть м'які тканини для спідниці, наприклад, шифон або трикотаж.

Христина Горняк

Нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала підтягнуту фігуру в шкіряних штанах класичного чорного відтінку. Їх вона доповнила ременем з емблемою відомого бренду, а також лонгслівом бордового відтінку із затяжкою посередині, яка регулює довжину виробу. Завершити образ вона вирішила ботильйонами на високих підборах і прикрасами із золота.

Чому шкіряні штани - тренд 2025 року

Різноманітність фасонів

Цього сезону дизайнери пропонують шкіряні штани різних типів: від обтислих моделей (скінні) до більш вільних, з високою талією або широкими штанинами. Вибір фасону залежить від ваших уподобань і стилю.

Класичні та яскраві кольори

Хоча класичний чорний і коричневий залишаються в тренді, модні будинки пропонують також яскраві відтінки - від глибокого синього до насиченого бордового й оливкового. Це дає можливість додавати в образ цікаві акценти.

Комфорт і стиль

Сучасні шкіряні штани не тільки мають стильний вигляд, а й забезпечують комфорт. Моделі з м'якою шкірою або екошкірою ідеально підходять для повсякденного носіння і навіть для ділових зустрічей.