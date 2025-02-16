Як стилізувати звичайний сірий костюм: Анастасія Цимбалару показала модний прийом

Брючний костюм - це універсальний елемент гардероба, який може бути як класичним, так і ультрамодним. У 2025 році він не втрачає своєї актуальності, і є безліч способів стилізувати його, щоб створити стильний і ефектний образ.

Як носить брючний костюм Анастасія Цимбалару

Акторка слідкує за модними трендами й часто показує у своєму блозі цікаві образи на щодень. Цього разу вона продемонструвала, як можна обіграти звичайний костюм сірого кольору в смужку, що складається з піджака в стилі оверсайз і прямих штанів.



Анастасія Цимбалару показала новий образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Щоб підкреслити діловий стиль, актриса одягла білу сорочку, яку вона заправила в штани. Доповнити лук вона вирішила підтяжками контрастного кольору.



Цимбалару продемонструвала, як носити костюм (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Також вона вибрала незвичне взуття під костюм - замість традиційних туфель або ботильйонів Цимбалару одягла сірі кросівки й білі шкарпетки, таким чином створивши більш розслаблений лук.



Актриса доповнила строгий костюм кросівками (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Також строгі штани можна носити із затишним светром або футболкою з принтом. Доповніть образ кедами або черевиками на платформі, щоб надати йому неформального, але стильного вигляду.



Анастасія Цимбалару показала, як можна змішувати стилі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Як ще можна носити діловий костюм і кросівки

Класичний костюм із білими кросівками

Щоб створити стильний і мінімалістичний образ, поєднуйте класичний брючний костюм (наприклад, темно-синій або чорний) з білими кросівками. Це класичне поєднання має свіжий і сучасний вигляд, при цьому не перевантажує образ. Такий стиль можна носити як для роботи, так і на прогулянку.

Незвичні костюми з яскравими кросівками

Якщо ви хочете додати трохи яскравості в образ, виберіть костюм з цікавим принтом або яскравим кольором (наприклад, червоний або жовтий) і поєднуйте його з кросівками, які будуть контрастувати з костюмом. Наприклад, яскраві кросівки з принтом або кислотні відтінки зроблять ваш лук ще більш стильним і сміливим.

Укорочені штани й кросівки