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Як виглядає наймодніший верхній одяг на весну 2025: стильний образ на кожен день

Вівторок 18 лютого 2025 07:00
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Як виглядає наймодніший верхній одяг на весну 2025: стильний образ на кожен день Як носити тренч навесні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Тренч - це класичний та універсальний елемент одягу, який можна носити залежно від сезону та стилю. Особливо актуальний такий фасон одягу навесні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram фешн-блогерки Anouk Yve розповідає, як у новому сезоні носити тренч.

Тренч - модель дощового плаща з незмінними атрибутами: він зазвичай двобортний, з погонами та відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду. Шиють його з вовняної або бавовняної тканини з водовідштовхувальним ефектом, а також зі шкіри або екошкіри. Тренч можна носити поверх светра, водолазки або кардигана, щоб створити багатошаровий стиль.

Як вибрати тренч

Колір

Тренч або, як його ще називають тренчкот, традиційно буває бежевим, але ви можете вибрати й інші відтінки, як-от чорний, темно-синій або навіть яскраві кольори.

Довжина

Тренчі бувають різної довжини - від коротких до довгих. Підбирайте довжину, яка найкраще пасує до вашого типу фігури.

Класичний стиль

Комбінуйте з діловим стилем: одягніть тренч із сукнею-сорочкою або штанами з високою талією та строгими черевиками. Такий комплект завжди має елегантний вигляд.

Зі спідницею: тренч має гарний вигляд із прямими або А-силуету спідницями. Це додасть образу вишуканості.

Стиль casual

З джинсами: одягніть тренч із джинсами та зручними кросівками. Це буде стильний і комфортний образ для повсякденних справ.

З худі та спортивним взуттям: для більш розслабленого варіанту можна вдягнути тренч поверх худі та завершити образ кросівками.

Як носити тренч навесні 2025 року

Популярна фешн-блогерка Anouk Yve показала, як можна стилізувати тренч. Для цього вона одягла білі джинси та лонгслів. Зверху вона накинула картату сорочку в бежево-коричневій гамі, яка зараз на піку популярності.
Як виглядає наймодніший верхній одяг на весну 2025: стильний образ на кожен день
Як носити тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

А щоб завершити багатошаровий лук, блогерка одягла бежевий тренч. Також вона продемонструвала цікавий прийом стилізації - рукава сорочки вона підвернула так, щоб вони виглядали. Таким чином вона також підкреслила найтоншу частину тіла - зап'ястя.
Як виглядає наймодніший верхній одяг на весну 2025: стильний образ на кожен день
Анук Іве (фото: instagram.com/anoukyve)

Завершити стильний образ блогерка вирішила зеленими слінгбеками з вузькими носками, а також сумкою молочного відтінку.

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