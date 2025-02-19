Главный хит весны-2025. Как носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть дешево: пример от звезд

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева следит за модными трендами. Так, для выхода в свет она выбрала многослойный образ с кожаным пиджаком.



Гвоздева продемонстрировала стильный лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Она надела широкие брюки бежевого оттенка, коричневый гольф-водолазку и трендовый пиджак из кожи рыжего оттенка. Сверх танцовщица накинула серое пальто, а также завершила образ вместительной сумкой в тон к пиджаку и коричневой обувью.



Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

С чем еще носить кожаный пиджак в 2025 году

С джинсами

Кожаный пиджак отлично сочетается с джинсами любого кроя - будь то прямые, скинни или бойфренды. Это классическое сочетание подойдет для повседневных выходов. Добавьте к образу белую футболку или стильную рубашку, и ваш лук будет готов.

С платьем

Для более женственного, но все равно стильного образа можно надеть кожаный пиджак с платьем. Это может быть как облегающее платье, так и более свободное - важно, чтобы пиджак гармонировал по стилю. С кожаным пиджаком хорошо смотрятся как мини, так и миди длины платья.

С юбкой

Кожаный пиджак прекрасно сочетается с юбками, будь то юбка-карандаш для делового стиля или более свободная модель для уличного образа. Для создания контраста с жесткостью кожи выберите мягкие ткани для юбки, например, шифон или трикотаж.

Кристина Горняк

Нотариус и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала подтянутую фигуру в кожаных брюках классического черного оттенка. Их она дополнила ремнем с эмблемой известного бренда, а также лонгсливом бордового оттенка с затяжкой посередине, которая регулирует длину изделия. Завершить образ она решила ботильонами на высоких каблуках и украшениями из золота.

Почему кожаные брюки - тренд 2025

Разнообразие фасонов

В этом сезоне дизайнеры предлагают кожаные брюки разных типов: от облегающих моделей (скинни) до более свободных, с высокой талией или широкими штанинами. Выбор фасона зависит от ваших предпочтений и стиля.

Классические и яркие цвета

Хотя классический черный и коричневый остаются в тренде, модные дома предлагают также яркие оттенки - от глубокого синего до насыщенного бордового и оливкового. Это дает возможность добавлять в образ интересные акценты.

Комфорт и стиль

Современные кожаные брюки не только выглядят стильно, но и обеспечивают комфорт. Модели с мягкой кожей или экокожей идеально подходят для повседневного ношения и даже для деловых встреч.