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Шкіряні речі - хіт весни 2025: як їх носить Катя Осадча

Субота 22 березня 2025 13:00
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Шкіряні речі - хіт весни 2025: як їх носить Катя Осадча Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Навесні 2025 року до гардероба можна додати не тільки шкіряні штани, а й куртку та спідницю. Ці елементи гардероба можна носити разом або поєднувати з іншими речами, створюючи стильні образи на кожен день.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим шкіряні речі поєднує популярна телеведуча Катя Осадча.

Шкіряна куртка і широкі штани

Перший образ телеведуча склала зі шкіряною курткою яскраво-рудого відтінку. Її вона доповнила широкими штанами коричневого відтінку і білим лонгслівом. А зверху на верхній одяг накинула червоний светр, щоб зробити образ багатошаровим і додати яскравий акцент.
Шкіряні речі - хіт весни 2025: як їх носить Катя Осадча
Катя Осадча показала тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Шкіряна куртка і спідниця

Для другого образу вона підібрала одразу дві речі з такого матеріалу: світло-коричневу куртку й ультракоротку бордову спідницю. Такий лук Осадча доповнила білою футболкою, а також червоними колготками та високими чобітьми.
Шкіряні речі - хіт весни 2025: як їх носить Катя Осадча
Катя Осадча показала, як носити шкіряну куртку (фото: instagram.com/kosadcha)

Шкіряна спідниця і піджак

А для третього образу вона вибрала піджак яскраво-блакитного відтінку в стилі оверсайз і бордову спідницю в довжині міні. Щоб зробити акцент на талії, Катя Осадча доповнила лук тонким ременем у тон до спідниці. Завершити образ вона вирішила кольоровими колготками й лакованими чобітьми.
Шкіряні речі - хіт весни 2025: як їх носить Катя Осадча
Катя Осадча показала модні луки (фото: instagram.com/kosadcha)

Як поєднувати шкіряні речі навесні 2025

З футболками та топами

Якщо ви вибираєте шкіряну спідницю, наприклад, з високими чобітьми, і хочете зробити образ менш суворим, додайте просту футболку або топ з принтом. Це створить стильний і врівноважений лук.

Образ для виходу у світ

Для елегантного образу обирайте шкіряну спідницю в поєднанні з курткою в класичному стилі або зі стьобаною моделлю. Це дає змогу підкреслити силует, а також зробити образ цікавішим і багатошаровим.

Спортивний стиль

Шкіряні спідниці та куртки відмінно поєднуються з кросівками або черевиками на платформі, що ідеально підходить для створення кежуал-образів.

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