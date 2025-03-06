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Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний "лук"

Четвер 06 березня 2025 07:15
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Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний "лук" Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Джинси скінні - це один з найяскравіших трендів, який повернувся в моду 2025 року. Ці джинси продовжують залишатися фаворитом завдяки своїй універсальності. А якщо ви хочете виділятися, придивіться до наймодніших штанів з деніму на весну - в сірому відтінку.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, з чим такі джинси поєднує дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік.

Христина Решетнік стежить за модними трендами й часто демонструє у своєму блозі стильні речі. Один із таких образів можна взяти собі на замітку на ранню весну.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Основа модного "луку" багатодітної мами - сірі джинси скінні, які підкреслили ідеальну фігуру Христини. Доповнити їх вона вирішила білою футболкою і светром темнішого відтінку.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Христина Решетнік показала тренди весни (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Зверху вона накинула короткий пуховик без капюшона, який у тепліші дні можна замінити стьобаною курткою.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Дружина Решетніка показала наймодніші джинси весни 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершити образ дружина Григорія Решетніка вирішила сірою кепкою, хайтопами та трендовою сумочкою-"косметичкою" відомого бренду.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Чому сірі джинси скінні - тренд 2025 року

Універсальність

Сірий колір легко поєднувати з різними відтінками. Ці джинси можна носити як з повсякденним одягом (футболки, светри, сорочки), так і з більш елегантними речами (наприклад, жакетами або блузами). Сірий відтінок - це чудова альтернатива класичному чорному, адже він додає свіжості й виглядає не надто похмуро.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Варіант стильного "луку" на весну 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Акцент на стиль і комфорт

Джинси скінні залишаються актуальними, тому що вони підкреслюють фігуру, створюючи стильний і сучасний силует. При цьому вони досить зручні, особливо якщо тканина має трохи еластичності, що забезпечує комфорт у носінні.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Образ на весну 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Легкість у створенні образів

Сірі джинси скінні підходять для безлічі стилів - від кежуал до більш формальних. Їх можна поєднувати з кросівками або черевиками на підборах, а також носити з тренчем, шкіряною курткою або об'ємними светрами.
Як виглядають наймодніші джинси на весну 2025: дружина Решетніка продемонструвала стильний &quot;лук&quot;
Сірі джинси - тренд 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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