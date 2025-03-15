Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Правильний вибір ременя - це не тільки питання стилю, а й практичності. Щоб пасок ідеально пасував до вашого образу і підкреслював переваги, варто враховувати декілька важливих чинників.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати ширину ременя під той чи інший одяг і тип фігури.
Вузький пасок (1-3 см)
Вузький пояс робить образ вишуканим, надає елегантності, а також візуально подовжує силует.
З чим носити:
- Сукні-футляри та легкі шовкові/шифонові сукні
- Класичні штани із завищеною талією
- Кардигани, жакети, пальта (підкреслює талію без перевантаження)
- Сорочки та сукні-сорочки (для делікатного акценту).
Варіанти з вузьким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Середній пасок (3-5 см)
Такий варіант зможе збалансувати пропорції. Водночас він виглядає універсально і не перевантажує образ.
З чим носити:
- Блейзери та піджаки (додає структури)
- Спідниці з високою посадкою
- Джинси, слоучі або штани-банани
- Сукні-светри або в'язані сукні.
Варіанти із середнім ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Широкий ремінь (5-10 см і більше)
Широкий ремінь візуально виділяє талію, формує силует, а також додає акцент до фігури, особливо актуально для таких типів як "груша" або "пісочний годинник".
Варіанти з широким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
З чим носити:
- Об'ємні сукні-оверсайз
- Пальто, тренчі та пуховики (створює гарну форму)
- Спідниці-олівці та максісукні
- Костюмні комплекти (на талії поверх жакета).
Як носити ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Матеріал
Матеріал паску впливає на його довговічність і зовнішній вигляд:
- Шкіра - це класика, яка підходить як для повсякденних, так і для ділових образів. Шкіряний ремінь завжди має елегантний вигляд і підходить до багатьох стилів.
- Тканина - відмінний вибір для більш неформальних або літніх образів. Він легкий, практичний і пасує до спортивного стилю, джинсів і шортів.
- Замша - м'який і стильний матеріал, який має менш формальний, але все одно елегантний вигляд. Підходить для осінніх і зимових образів.
Як стилізувати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Колір
Колір ременя повинен гармоніювати з іншими елементами вашого гардероба:
- Чорний ремінь - універсальний варіант, який пасуватиме до будь-якого образу: чи то суворий костюм, чи то повсякденні джинси.
- Коричневий ремінь - ідеально підходить для більш неформальних або розслаблених образів. Він відмінно поєднується з джинсами, кардиганами й пальто.
- Яскраві кольори - ремені яскравих відтінків (червоний, синій, зелений) можуть стати цікавим акцентом в образі, проте важливо, щоб вони не вибивалися із загального стилю.
Як підібрати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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