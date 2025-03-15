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Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами

Субота 15 березня 2025 16:20
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Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами Як підібрати ремінь (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Олена Шевченко

Правильний вибір ременя - це не тільки питання стилю, а й практичності. Щоб пасок ідеально пасував до вашого образу і підкреслював переваги, варто враховувати декілька важливих чинників.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати ширину ременя під той чи інший одяг і тип фігури.

Вузький пасок (1-3 см)

Вузький пояс робить образ вишуканим, надає елегантності, а також візуально подовжує силует.

З чим носити:

  • Сукні-футляри та легкі шовкові/шифонові сукні
  • Класичні штани із завищеною талією
  • Кардигани, жакети, пальта (підкреслює талію без перевантаження)
  • Сорочки та сукні-сорочки (для делікатного акценту).

Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Варіанти з вузьким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Середній пасок (3-5 см)

Такий варіант зможе збалансувати пропорції. Водночас він виглядає універсально і не перевантажує образ.

З чим носити:

  • Блейзери та піджаки (додає структури)
  • Спідниці з високою посадкою
  • Джинси, слоучі або штани-банани
  • Сукні-светри або в'язані сукні.

Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Варіанти із середнім ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Широкий ремінь (5-10 см і більше)

Широкий ремінь візуально виділяє талію, формує силует, а також додає акцент до фігури, особливо актуально для таких типів як "груша" або "пісочний годинник".
Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Варіанти з широким ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

З чим носити:

  • Об'ємні сукні-оверсайз
  • Пальто, тренчі та пуховики (створює гарну форму)
  • Спідниці-олівці та максісукні
  • Костюмні комплекти (на талії поверх жакета).

Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Як носити ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Матеріал

Матеріал паску впливає на його довговічність і зовнішній вигляд:

  • Шкіра - це класика, яка підходить як для повсякденних, так і для ділових образів. Шкіряний ремінь завжди має елегантний вигляд і підходить до багатьох стилів.
  • Тканина - відмінний вибір для більш неформальних або літніх образів. Він легкий, практичний і пасує до спортивного стилю, джинсів і шортів.
  • Замша - м'який і стильний матеріал, який має менш формальний, але все одно елегантний вигляд. Підходить для осінніх і зимових образів.

Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Як стилізувати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Колір

Колір ременя повинен гармоніювати з іншими елементами вашого гардероба:

  • Чорний ремінь - універсальний варіант, який пасуватиме до будь-якого образу: чи то суворий костюм, чи то повсякденні джинси.
  • Коричневий ремінь - ідеально підходить для більш неформальних або розслаблених образів. Він відмінно поєднується з джинсами, кардиганами й пальто.
  • Яскраві кольори - ремені яскравих відтінків (червоний, синій, зелений) можуть стати цікавим акцентом в образі, проте важливо, щоб вони не вибивалися із загального стилю.

Як правильно підібрати пасок: стилістка поділилася простими порадами
Як підібрати ремінь у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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