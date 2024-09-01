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Шкіра рук буде виглядати молодо завдяки цим простим способам

Які способи допоможуть запобігти старіння рук (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб шкіра рук виглядала молодо, доглядати за нею потрібно змолоду і попри пору року. Деякі доглядові процедури за шкірою потрібно робити щодня, а деякі періодично - 1 раз у 2-3 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GB News.

Що старить шкіру рук

Шкіра на руках тонша і містить менше жиру, що робить її більш сприйнятливою до сухості та пошкоджень. До того ж люди часто нехтують у процедурах догляду за шкірою, що прискорює ознаки старіння, такі як зморшки, пігментні плями та втрата пружності. 

Важливо пам’ятати, що руки є першим індикатором старіння, тому дбайливий догляд за ними допоможе зберегти їх здоровий, молодий і сяючий вигляд.

Перші ознаки старіння шкіри можуть проявлятись з 25 років. Вже після 45 років починається так зване біологічне старіння - відбуваються незворотні зміни структури шкіри та порушення її функцій, що насамперед відбивається на руках. 

З віком рівень естрогенів в організмі знижується, шкіра зневоднюється, зменшується жировий прошарок, м’язи втрачають тонус. 

Різні гелі для душу, пральні порошки, засоби для миття посуду, що містять велику кількість поверхнево-активних речовин, руйнують водно-ліпідну мантію шкіри, що призводить до її зневоднення.

Втрату колагену на руках можна певною мірою коригувати. Наприклад, прибрати шкідливі звички із свого життя, такі як куріння. Саме тютюнозалежність безпосередньо відповідає за втрату колагену

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