Дерматолог назвав 5 продуктів для отримання чистої та здорової шкіри

На стан шкіри суттєво впливає те, що людина їсть. Невеликі зміни в харчуванні можуть збільшити шанси мати чисту та здорову шкіру. Дієтологи назвали список суперпродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Чи можуть продукти допомогти при захворюваннях шкіри

За словами зареєстрованого дієтолога Кароліни Шнайдер, подібно до того, як деякі продукти можуть погіршити стан шкіри, інші можуть зробити її здоровою.

Продукти, багаті цинком, такі як гарбузове насіння, сочевиця, квасоля та кеш'ю, також підтримують здоров’я шкіри, регулюючи вироблення жиру та зменшуючи запалення.

Багата цинком їжа може бути особливо корисною для лікування гормонального дисбалансу, який, як правило, подразнює шкіру.

Цинк відіграє важливу роль у контролі вироблення жиру, оскільки він знижує кількість чоловічих гормонів (андрогенів), які можуть сприяти виникненню прищів і жирної шкіри.

Зі зміною кольору та рубцями також можна боротися за допомогою їжі з високим вмістом антиоксидантів, білка та вітаміну С.

Такі продукти, як дика чорниця, малина, листова капуста, шпинат, броколі та морква зменшують окислювальний стрес.

Дієтолог назвала п’ять найкращих продуктів, які допоможуть отримати чисту шкіру.

Жирна риба

Дерматолог Макрен Алексіадес розповів, що жирна риба, така як лосось і сардини, наповнена протизапальними інгредієнтами. Омега-3 відіграють важливу роль у підтримці ліпідного бар'єра шкіри, що може мати вирішальне значення для зволоження та захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Незалежно від того, додається вона до салату чи повільно смажиться з гарніром з броколі, жирна риба є чудовою їжею для підтримки чистоти шкіри.

Помідори

Вони не просто смачні та універсальні, а й також можуть покращити текстуру шкіри.

Доведено, що лікопін, який міститься в помідорах, покращує структуру та якість шкіри.

"Наші тіла вразливі до окисного стресу, також відомого як дисбаланс антиоксидантів, лікопін може зменшити фізичні побічні ефекти та покращити загальний стан шкіри", - зазначив експерт.

Волоські горіхи

Волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами та цинком, які мають вирішальне значення для здоров’я шкіри.

Омега-3 можуть допомогти підтримувати вологий бар’єр шкіри, тоді як цинк важливий для загоєння шкіри. Вони також легко переносяться і ідеально підходять для жування в дорозі.

Додайте жменю волоських горіхів до свого сніданку, обіду чи вечері та помітите, як текстура шкіри з часом стає гладшою.

Болгарський перець

В організмі є велика кількість колагену, і в поєднанні з продуктами з високим вмістом вітаміну С можна зробити свій внесок у збільшення його виробництва.

В одній чашці нарізаного болгарського перцю міститься більше вітаміну С, ніж потрібно для щоденних потреб.

Каротиноїди в болгарському перці, такі як бета-каротин, також допомагають захистити від сонячних променів, зберігаючи шкіру здоровою та бадьорою.

Насіння соняшнику

Поживні продукти не тільки допомагають отримати чисту шкіру, вони також можуть захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Насіння соняшнику наповнене вітаміном Е, потужним антиоксидантом, який може допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища, а також сприяє загоєнню та регенерації шкіри.

Додаткові поради для досягнення чистоти шкіри

Зволоження

Вода є одним із найефективніших способів отримати чисту та здорову шкіру. Вживання великої кількості води допомагає підтримувати вологість шкіри та виводити токсини.

Крім того, зелений чай є ще одним зволожуючим напоєм, який допомагає зменшити почервоніння, запалення та зміцнити бар’єр шкіри.

Уникайте надмірного споживання молочних продуктів

Досягнення чистоти шкіри не означає повну відмову від молочних продуктів, але зменшення споживання молочних продуктів може допомогти уникнути гормонального дисбалансу (який сприяє появі прищів, почервоніння).