Кожа рук будет выглядеть молодо благодаря этим простым способам

Что старит кожу рук

Кожа на руках более тонкая и содержит меньше жира, что делает ее более восприимчивой к сухости и повреждениям. К тому же люди часто пренебрегают процедурами ухода за кожей, что ускоряет признаки старения, такие как морщины, пигментные пятна и потеря упругости.

Важно помнить, что руки являются первым индикатором старения, поэтому бережный уход за ними поможет сохранить здоровый, молодой и сияющий вид.

Первые признаки старения кожи могут проявляться с 25 лет. Уже после 45 лет начинается так называемое биологическое старение - происходят необратимые изменения структуры кожи и нарушение ее функций, что в первую очередь отражается на руках.

С возрастом уровень эстрогенов в организме снижается, кожа обезвоживается, уменьшается жировая прослойка, мышцы теряют тонус.

Различные гели для душа, стиральные порошки, средства для мытья посуды, что содержат большое количество поверхностно-активных веществ, разрушают водно-липидную мантию кожи, что приводит к ее обезвоживанию.

Потерю коллагена на руках можно в некоторой степени корректировать. К примеру, убрать вредные привычки из своей жизни, такие как курение. Именно табакозависимость непосредственно отвечает за потерю коллагена.