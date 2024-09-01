RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кожа рук будет выглядеть молодо благодаря этим простым способам

Какие способы помогут предотвратить старение рук (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы кожа рук выглядела молодо, ухаживать за ней нужно смолоду и несмотря на время года. Некоторые уходовые процедуры за кожей нужно делать ежедневно, а некоторые периодически - 1 раз в 2-3 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GB News.

Что старит кожу рук

Кожа на руках более тонкая и содержит меньше жира, что делает ее более восприимчивой к сухости и повреждениям. К тому же люди часто пренебрегают процедурами ухода за кожей, что ускоряет признаки старения, такие как морщины, пигментные пятна и потеря упругости.

Важно помнить, что руки являются первым индикатором старения, поэтому бережный уход за ними поможет сохранить здоровый, молодой и сияющий вид.

Первые признаки старения кожи могут проявляться с 25 лет. Уже после 45 лет начинается так называемое биологическое старение - происходят необратимые изменения структуры кожи и нарушение ее функций, что в первую очередь отражается на руках.

С возрастом уровень эстрогенов в организме снижается, кожа обезвоживается, уменьшается жировая прослойка, мышцы теряют тонус.

Различные гели для душа, стиральные порошки, средства для мытья посуды, что содержат большое количество поверхностно-активных веществ, разрушают водно-липидную мантию кожи, что приводит к ее обезвоживанию.

Потерю коллагена на руках можно в некоторой степени корректировать. К примеру, убрать вредные привычки из своей жизни, такие как курение. Именно табакозависимость непосредственно отвечает за потерю коллагена.

Ранее мы сообщали о 5 продуктах для получения чистой и здоровой кожи.

Также косметолог рассказывала, что действительно выдает реальный возраст человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожейКрем