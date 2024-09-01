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Шкіра рук буде виглядати молодо завдяки цим простим способам

Неділя 01 вересня 2024 18:01
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Шкіра рук буде виглядати молодо завдяки цим простим способам Які способи допоможуть запобігти старіння рук (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб шкіра рук виглядала молодо, доглядати за нею потрібно змолоду і попри пору року. Деякі доглядові процедури за шкірою потрібно робити щодня, а деякі періодично - 1 раз у 2-3 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GB News.

Що старить шкіру рук

Терапевт Адель О’Донох’ю розповіла, що руки старіють швидше, ніж обличчя через постійний вплив факторів навколишнього середовища, таких як УФ-промені та агресивні хімічні речовини.

Вона наголосила на важливості щоденного застосування SPF широкого спектра дії як ключової частини будь-якого догляду за руками.

Шкіра на руках тонша і містить менше жиру, що робить її більш сприйнятливою до сухості та пошкоджень. До того ж люди часто нехтують у процедурах догляду за шкірою, що прискорює ознаки старіння, такі як зморшки, пігментні плями та втрата пружності.

Але зберегти молодий вигляд не так складно чи дорого, як багато хто думає.

Як уникнути старіння шкіри

Щоб мінімізувати наявні ознаки старіння, раз на тиждень робіть обережний пілінг, щоб видалити мертві клітини шкіри та сприяти оновленню клітин.

Крім того, дотримання здорового способу життя зі збалансованою дієтою, багатою на антиоксиданти, дотримання гідратації та відмова від куріння може значно покращити здоров’я шкіри.

Важливо пам’ятати, що руки є першим індикатором старіння, тому дбайливий догляд за ними допоможе зберегти їх здоровий, молодий і сяючий вигляд.

Подвійне очищення - це ключовий перший крок у досягненні сяючої шкіри. Почніть свій догляд за шкірою з використання миючого засобу на масляній основі, щоб змити будь-який макіяж, забруднення або надлишок жиру.

Перші ознаки старіння шкіри можуть проявлятись з 25 років. Вже після 45 років починається так зване біологічне старіння - відбуваються незворотні зміни структури шкіри та порушення її функцій, що насамперед відбивається на руках.

З віком рівень естрогенів в організмі знижується, шкіра зневоднюється, зменшується жировий прошарок, м’язи втрачають тонус.

Різні гелі для душу, пральні порошки, засоби для миття посуду, що містять велику кількість поверхнево-активних речовин, руйнують водно-ліпідну мантію шкіри, що призводить до її зневоднення.

Втрату колагену на руках можна певною мірою коригувати. Наприклад, прибрати шкідливі звички із свого життя, такі як куріння. Саме тютюнозалежність безпосередньо відповідає за втрату колагену

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