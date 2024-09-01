Кожа рук будет выглядеть молодо благодаря этим простым способам

Чтобы кожа рук выглядела молодо, ухаживать за ней нужно смолоду и несмотря на время года. Некоторые уходовые процедуры за кожей нужно делать ежедневно, а некоторые периодически - 1 раз в 2-3 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GB News .

Что старит кожу рук

Терапевт Адель О'Донохью рассказала, что руки стареют быстрее, чем лицо из-за постоянного воздействия факторов окружающей среды, таких как УФ-лучи и агрессивные химические вещества.

Она отметила на важности ежедневного применения SPF широкого спектра действия как ключевой части любого ухода за руками.

Кожа на руках более тонкая и содержит меньше жира, что делает ее более восприимчивой к сухости и повреждениям. К тому же люди часто пренебрегают процедурами ухода за кожей, что ускоряет признаки старения, такие как морщины, пигментные пятна и потеря упругости.

Но сохранить молодой вид не так сложно или дорого, как многие думают.

Как избежать старения кожи

Чтобы минимизировать признаки старения, раз в неделю делайте осторожный пилинг, чтобы удалить мертвые клетки кожи и способствовать обновлению клеток.

Кроме того, соблюдение здорового образа жизни со сбалансированной диетой, богатой антиоксидантами, соблюдение гидратации и отказ от курения может значительно улучшить здоровье кожи.

Важно помнить, что руки являются первым индикатором старения, поэтому бережный уход за ними поможет сохранить здоровый, молодой и сияющий вид.

Двойное очищение - это ключевой первый шаг в достижении сияющей кожи. Начните свой уход за кожей с использованием моющего средства на масляной основе, чтобы смыть любой макияж, загрязнение или избыток жира.

Первые признаки старения кожи могут проявляться с 25 лет. Уже после 45 лет начинается так называемое биологическое старение - происходят необратимые изменения структуры кожи и нарушение ее функций, что в первую очередь отражается на руках.

С возрастом уровень эстрогенов в организме снижается, кожа обезвоживается, уменьшается жировая прослойка, мышцы теряют тонус.

Различные гели для душа, стиральные порошки, средства для мытья посуды, что содержат большое количество поверхностно-активных веществ, разрушают водно-липидную мантию кожи, что приводит к ее обезвоживанию.

Потерю коллагена на руках можно в некоторой степени корректировать. К примеру, убрать вредные привычки из своей жизни, такие как курение. Именно табакозависимость непосредственно отвечает за потерю коллагена.