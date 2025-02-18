Шість унікальних рис зовнішності людини: взнайте, може у вас є одна з них?

Рудий колір волосся

Лише 1-2% населення Землі мають руде волосся. Ця особливість обумовлена мутацією гена MC1R, яка призводить до підвищеного виробництва феомеланіну - пігменту, що надає волоссю характерного рудого відтінку.

Найбільша концентрація людей з рудим волоссям спостерігається на Британських островах. А "рудоватість" почала вперше проявляти ще у неандертальців, які населяли територію Європи понад 200 тисяч років тому.

Блакитний колір очей

Блакитні очі мають приблизно 8% людей. Спочатку всі люди мали карі очі, але мутація гена OCA2, яка сталася близько 6-10 тисяч років тому, обмежила вироблення меланіну в райдужці, що призвело до появи блакитного кольору очей.

Зелений колір очей

Приблизно лише 2% населення Землі мають зелені очі, що робить цей колір надзвичайно рідкісним. Частіше він зустрічається у жінок. А от різноманітні відтінки болотного мають від 10 до 15% людей на планеті.

Кучеряве волосся

Тільки 11% населення планети мають природно кучеряве волосся. Ця особливість зумовлена нерівномірним поділом клітин у волосяних фолікулах, що призводить до закручування волосся.

Ямочка на підборідді

Приблизно 9% людей мають ямочку на підборідді. Ця риса є спадковою і може змінюватися з віком, стаючи менш вираженою або зникаючи зовсім.

Гетерохромія

Гетерохромія - це стан, коли очі мають різний колір, наприклад, одне око каре, а інше - блакитне. Ця рідкісна особливість зустрічається лише у 0,6% населення і може бути як вродженою, так і набутою протягом життя.

Ці унікальні риси зовнішності не лише роблять людину особливою, але й відображають багатогранність генетичних комбінацій та еволюційних процесів.

Дослідження таких особливостей допомагає науковцям краще розуміти генетичну різноманітність людства та механізми спадковості.