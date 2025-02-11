Як будуть виглядати люди через 1000 років: вчені дали неочікуваний прогноз

Світ змінюється дуже швидко і вже зараз існують можливості змоделювати прогноз на майбутнє. Вчені вважають, що зараз у людства тільки початок історії, а за 1000 років завдяки технологіям, космічним подорожам та зміні клімату вони будуть виглядати зовсім інакше.

Якими будуть люди на Землі за 1000 років, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Невисокі та темношкірі

На думку вчених, люди у майбутньому виглядатимуть набагато одноманітніше. Звичайна людина буде мати темнішу шкіру та буде більш схожа на когось з сучасних мешканців багатокультурних регіонів, таких як Маврикій або Бразилія. Однак у 3025 році, за словами експертів, люди будуть більш привабливішими, ніж ми сьогодні.

У минулому найбільшою рушійною силою еволюції були люди, які помирали до того, як у них була можливість розмножитися та передати свої гени.

Завдяки сучасній медицині все більше людей мають можливість жити довше, у пізнішому віці мати дітей та передавати свої гени. А ще - давати більше дітей.

А от генетики вважають, що еволюція у сфері народжуваності може призвести до того, що люди у майбутньому стануть нижчими. Це одна з теорій, яка пов'язана з раннім статевим дозріванням, яке дозволить мати більше потомства протягом усього життя.

Чоловіки стануть більш привабливими та сильнішими й ваги у суспільстві знову похитнуться - жінки будуть обирати собі чоловіків до свого смаку.

Як будуть виглядати чоловіки через 1000 років (фото: ImageFX)

Руйнування структури населення

Протягом більшої частини історії людства окремі популяції залишалися відносно ізольованими одна від одної. Рівень генетичного дрейфу в ізольованих груп був значно менший і це робило членів групи більш відмінними. Зараз люди з різних етнічних груп змішуються набагато частіше.

А у майбутньому, за словами науковців, може статися руйнування структури населення. Міжрасових шлюбів стане більше і на індивідуальному рівні це означає, що середня людина майбутнього стане більш генетично різноманітною, оскільки успадкує риси більшої кількості популяцій. А шкіра у більшості буде більш темна. Як будуть виглядати жінки через 1000 років (фото: ImageFX)

Технологічний процес

Технологія редагування генів, такі як CRISPR-Cas9, можуть дозволити майбутнім поколінням змінювати свій геном за власним бажанням. Це може призвести до появи нових рис, запозичених у тваринного світу, або до поширення рис, які раніше були рідкісними.

У США вже зараз є компанії, які пропонують послуги "дизайнера немовлят", які стверджують, що можуть допомогти батькам обрати зріст, інтелект та стать.

За словами експертів, якщо цим технологіям дозволити безконтрольно поширюватися, то генетичні риси, які колись були рідкісними серед населення, можуть стати значно поширеними.

Новітні технології можуть дати поштовх й для інших змін - більш вираженої сутулості від постійного сидіння за комп'ютером, викривлення рук від користування смартфонами. Постійне сидіння біля комп'ютера може спотворити фігуру людини (фото: ImageFX)

Тривале використання гаджетів буде і далі негативно впливати на сон, а це призведе до погіршення здоров'я та зовнішнього вигляду. Більшість людей почне спати по 6 годин або менше.

А от мозок людини може стати меншим, оскільки комп'ютери візьмуть на себе більше обчислювальних, фактичних і соціальних аспектів життя.

"Можливо, ми стаємо свого роду прирученою мавпою, але, що цікаво, приручили її ми самі. Вівці втратили 24% маси свого мозку після приручення, корови - 26%, собаки - 30%. Це створює тривожну можливість. Можливо, більше бажання пасивно плисти за течією (можливо, навіть менше думати), як одомашнена тварина, було виховано в нас, як це було і в них", - зазначив еволюційний біолог з Університету Бата Ніколас Лонгріч.

Експерти прогнозують, що у 25-річних людей вже будуть болі у спині, рідке волосся, набряклі ноги та червоні мішкуваті очі. Люди також будуть страждати від стоншення м'язів на ногах та руках, будуть більш схильні до грипу через слабку імунну систему. Людство чекають дуже значні генетичні зміни (фото: ImageFX)

Космос

Якщо людство добереться до космосу, то еволюція космічних колоністів може піти цікавим шляхом. Наприклад, на Марсі, де гравітація менша, у людей буде вищий зріст та довші руки.

Шкіра буде блідою, щоб краще засвоювати вітамін Д, а очі - великими та чутливими, щоб бачити у темряві. І це все через те, що на Марсі лише 66% сонячного світла і лише 38% сили тяжіння.