Шість секретів, які зроблять вашу кімнату затишною та стильною: їх використовують у готелях

Вимикач біля ліжка

Після читання чи перегляду фільму вставати із теплого ліжка зовсім не хочеться. І вранці значно зручніше спочатку увімкнути освітлення, а потім вибиратися з теплого ліжка.

Саме для цього варто встановити вимикач загального світла або кнопки для кожної лампи окремо біля ліжка або поруч - щоб можна було тільки руку протягнути для регулювання освітлення.

Біла постільна білизна

Ви звертали увагу, що в готелях часто використовують білу постільну білизну? Вона створює ефект чистоти, чудово вписується в будь-який інтер'єр і додає затишку. А ще таку білизну не потрібно сортувати під час прання. Біла білизна робить кімнату візуально більшою за розміром, світлішою та налаштовує на сон.

Для дому ми вибираємо більш практичну, різнокольорову білизну. Купіть пару комплектів повністю білої – і ви зможете перенестися в атмосферу подорожі, не виходячи з дому.

Глибокі відтінки в інтер'єрі

Темно-сірий, благородний синій, зелений – усі ці кольори створюють розслаблюючу атмосферу. І ці відтінки ніколи не виходять із моди й завжди виглядають актуально. А ще з ними чудово виглядають будь-які аксесуари для інтер'єру.

Акцент на ванну кімнату

У готельному номері дуже приємно прийняти душ або полежати у ванні. І цей комфорт можна створити вдома – за допомогою пухнастих рушників, нейтральних аксесуарів, приємних запахів, флаконів із шампунями та гелями. Можна навіть поставити горщик із кімнатною рослиною.

Перетворіть свою ванну на затишний оазис, який допоможе отримати задоволення навіть від простих процедур.

Килим на підлозі

У п'ятизіркових готелях на підлогах скрізь розкладено килими. По-перше, це підвищує шумоізоляцію. По-друге, так тепліше ногам й з'являється відчуття затишку. Використовуйте цей фокус - застеліть стильний килим, який додасть вашому приміщенню комфорту, затишку та стилю.

Щільні штори

Дуже щільні штори висять майже у всіх готелях – щоб сонячне світло не заважало відпочинку, приховувало сторонні звуки. Використовуйте цей прийом вдома - такі штори не тільки допоможуть регулювати температуру в будинку взимку або влітку, але й додадуть затишку та стилю вашій кімнаті.