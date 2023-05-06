5 помилок в інтер'єрі, через які ваш дім виглядає дешево і без смаку

Дизайн інтер'єру має свої тенденції і моду. Те, що було доречним ще 5 років тому, зараз може псувати вигляд вашого житла і бути ознакою несмаку. Звичайно, що нереально повністю оновлювати свій дім кожних кілька років, втім варто уникати найпоширеніших помилок в інтер'єрі.

Експерт із нерухомості Томас Гудмен розповів, яких елементів в домі слід уникати, аби створити затишок та стильний інтер'єр. Про це пише Express .

Меблі з ротанга

Меблі з ротанга були надзвичайно популярні протягом останніх кількох років.

"Хоча ротанг не зник зовсім, у 2023 році деталі ротанга будуть використовуватися більше як акцент, а не як фокус. Майте це на увазі, купуючи меблі в майбутньому", - наголошує експерт.

Зигзагоподібні візерунки

Шевронні візерунки стали дуже популярними близько 5 років тому. Хоча цей дизайн чудово працює в невеликих кількостях, він може легко змістити фокус з інших красивих акцентів у кімнаті.

"Хоча колись він був популярним, настав час подумати про те, щоб відмовитися від цього дизайну. Натомість оберіть візерунки та малюнки, які не відволікають увагу, або просто виберіть мінімалістичний, елегантний образ без жодних візерунків", - каже Томас.

Забагато саморобних меблів

За словами експерта, що стіл ручної роботи є чудовим елементом інтер'єру і часто він дуже добре поєднується з іншими меблями.

Однак слід уникати занадто великої кількості саморобних предметів в одній кімнаті, оскільки це є ознакою несмаку.

"Плоскі" меблі

"Плоскі" меблі, тобто такі, які легко можна скласти, зробивши їх плоскими, є доволі вигідними у певних ситуаціях, але ними точно не варто обставляти кімнату.

Якщо у вас обмежений бюджет, спробуйте вибрати вживані меблі, вони додадуть вашому житлу більше індивідуальності, ніж плоскі крісла чи стіл.

"Крім того, вживані меблі, як правило, набагато міцніші та довговічніші, ніж плоскі меблі, які часто можуть бути неміцними та почати розвалюватися через кілька місяців використання", - говорить експерт.

Старі вікна

Вікна - це очі дому, вони можуть суттєво його здешевити, якщо вони є старими.

"Встановлюючи нові вікна, слід пам’ятати про одну важливу річ: вони повинні відповідати загальному дизайну вашого будинку, інакше ви ризикуєте зробити свій дім ще дешевшим", - говорить експерт.