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Шесть секретов, которые сделают вашу комнату уютной и стильной: их используют в гостиницах

Как сделать комнату уютной и стильной с помощью простых секретов (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Сделать свою комнату более уютной и комфортной можно с помощью простых приемов, которые часто используют владельцы гостиниц. Это дизайнерские лайфхаки, которые направлены на создание атмосферы, которая настраивает на полноценный отдых и уют.

Какие лайфхаки можно использовать дома для создания комфорта и уюта - читайте в материале ниже.

Выключатель возле кровати

После чтения или просмотра фильма вставать из теплой кровати совсем не хочется. И по утрам значительно удобнее сначала включить освещение, а потом выбираться из теплой кровати.

Именно для этого стоит установить выключатель общего света или кнопки для каждой лампы отдельно у изголовья кровати или рядом - чтобы можно было только руку протянуть для регулировки освещения.

Белое постельное белье

Вы обращали внимание, что в гостиницах часто используют белоснежное постельное белье? Оно создает эффект чистоты, прекрасно вписывается в любой интерьер и добавляет уюта. А еще такое белье не нужно сортировать во время стирки. Белое белье делает комнату визуально большей по размеру, светлее и настраивает на сон.

Для дома мы выбираем более практичное, разноцветное белье. Купите пару комплектов полностью белого - и вы сможете перенестись в атмосферу путешествия, не выходя из дома.

Глубокие оттенки в интерьере

Темно-серый, благородный синий, зеленый - все эти цвета создают расслабляющую атмосферу. И эти оттенки никогда не выходят из моды и всегда выглядят актуально. А еще с ними прекрасно выглядят любые аксессуары для интерьера.

Акцент на ванную комнату

В гостиничном номере очень приятно принять душ или полежать в ванне. И этот комфорт можно создать дома - с помощью пушистых полотенец, нейтральных аксессуаров, приятных запахов, флаконов с шампунями и гелями. Можно даже поставить горшок с комнатным растением.

Превратите свою ванную в уютный оазис, который поможет получить удовольствие даже от простых процедур.

Ковер на полу

В пятизвездочных гостиницах на полах везде разложены ковры. Во-первых, это повышает шумоизоляцию. Во-вторых, так теплее ногам и появляется ощущение уюта. Используйте этот фокус - постелите стильный ковер, который добавит вашему помещению комфорта, уюта и стиля.

Плотные шторы

Очень плотные шторы висят почти во всех гостиницах - чтобы солнечный свет не мешал отдыху, скрывал посторонние звуки. Используйте этот прием дома - такие шторы не только помогут регулировать температуру дома зимой или летом, но и добавят уюта и стиля вашей комнате.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки в интерьере могут сделать ваше жилье дешевым и безвкусным.

А также мы рассказывали о том, какие цвета в доме могут вызывать депрессию и апатию.

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