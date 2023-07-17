Шість перевірених порад, які допоможуть підтримувати стосунки на відстані

Підтримуйте зв'язок

Підтримуйте зі своїм партнером звязок, перебувайте з партнером в контакті. До того ж важливо не забувати про емоційну близькість.

Нехай друга половинка на відстані, всеодно діліться своїми бажаннями, страхами, хвилюваннями, радощами тощо. Також не забувайте про це ж запитувати в партнера.

Використовуйте сучасні технології на максимум

Наразі є дуже багато різних месенджерів та різних засобів зв'язку. Суспільство дуже багато чого зробило для того, щоб мати змогу спілкуватися з рідними та близькими на відстані.

Ви можете організовувати спільні обіди, прогулянки, похід кудись, нічого страшного, якщо ви будете з партнером десь в телефоні. Це сприятиме вашій емоційній близькості.

Діліться планами

Кожен день запитуйте у своєї коханої людини: "Як день минув?", "Які плани на завтра?", "Що (не) сподобалося?" тощо. Таким чином ви знатимете про партнера абсолютно все, що неодмінно сприяє близькості та довірі.

Відправляйте сюрпризи

Порадуйте свою другу половинку чимось незвичайним, цікавим, задійте свою фантазію наповну. Також невеличка порада - ця річ неодмінно має сподобатися партнеру та бути для нього цінною.

Плануйте спільні подорожі

Сам факт планування вже створює між вами це почуття, ніби ви вже разом, ніби маєте щось спільне. Необов'язково організовувати далеку та тривалу поїздку, можна навіть поїхати десь погуляти в місті.

Довіра

Довіра - це фундамент, який допомагає відчувати парам близкість з одне одним. Однак ревнощі та підозри можуть зруйнувати будь-які стосунки, навіть найміцніші.