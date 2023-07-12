5 точних ознак, що ви боїтеся стосунків: список

Багато людей дуже хочуть стосунків, але часто нічого не виходить. Але є категорія інших, яким складно впустити у своє життя людину.

Занадто високі вимоги

За словами психолога, людині, яка боїться стосунків, все не подобається у своєму потенційному партнері - не так говорить, не так одягнений.

Якщо людина помилилась в неважливій дрібниці, то ви відчуваєте гнів і в думках виникають фрази, на кшталт: "Ну як можна бути таким дурним?" І водночас ви відчуваєте легку радість, бо з'явився "привід" піти.

Різко змінюються почуття

Спочатку ви відчуваєте сильну симпатію до кандидата на місце у вашому серці, а потім раптом починаєте вишукувати недоліки та приводи піти.

Після зближення хочеться терміново піти

Ще вчора ви хотіли жити разом, будували плани, а потім уже думаєте, що це вам не потрібно. Таким чином робите кроки назад.

Нерозуміння - привід припинити спілкування

Якщо ви в чомусь незгодні або є невеликий конфлікт, це "прекрасний" привід перестати спілкуватися. Вам набагато легше просто піти, аніж розв'язувати проблему.

Грубість та саркастичні жарти

Коли партнер йде на зближення з вами, каже компліменти, піклується, ви починаєте виразити або вимовляти "гострі" жарти. Насправді це від страху та нерозуміння, що з цим робити.