5 точних ознак, що ви боїтеся стосунків: список
Багато людей дуже хочуть стосунків, але часто нічого не виходить. Але є категорія інших, яким складно впустити у своє життя людину.
Про ознаки страху стосунків розповіла психолог Анна Чихранова у своєму Instagram.
Занадто високі вимоги
За словами психолога, людині, яка боїться стосунків, все не подобається у своєму потенційному партнері - не так говорить, не так одягнений.
Якщо людина помилилась в неважливій дрібниці, то ви відчуваєте гнів і в думках виникають фрази, на кшталт: "Ну як можна бути таким дурним?" І водночас ви відчуваєте легку радість, бо з'явився "привід" піти.
Різко змінюються почуття
Спочатку ви відчуваєте сильну симпатію до кандидата на місце у вашому серці, а потім раптом починаєте вишукувати недоліки та приводи піти.
Після зближення хочеться терміново піти
Ще вчора ви хотіли жити разом, будували плани, а потім уже думаєте, що це вам не потрібно. Таким чином робите кроки назад.
Нерозуміння - привід припинити спілкування
Якщо ви в чомусь незгодні або є невеликий конфлікт, це "прекрасний" привід перестати спілкуватися. Вам набагато легше просто піти, аніж розв'язувати проблему.
Грубість та саркастичні жарти
Коли партнер йде на зближення з вами, каже компліменти, піклується, ви починаєте виразити або вимовляти "гострі" жарти. Насправді це від страху та нерозуміння, що з цим робити.
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