Шесть проверенных советов, которые помогут поддерживать отношения на расстоянии

Поддерживайте связь

Поддерживайте со своим партнером связь, находитесь в контакте с партнером. К тому же важно не забывать об эмоциональной близости.

Пусть вторая половинка на расстоянии, все равно делитесь своими желаниями, страхами, волнениями, радостями и т. д. Также не забывайте об этом же спрашивать у партнера.

Используйте современные технологии на максимум

Сейчас есть очень много разных мессенджеров и различных средств связи. Общество очень многое сделало для того, чтобы иметь возможность общаться с родными и близкими на расстоянии.

Вы можете организовывать совместные обеды, прогулки, поход куда-то, ничего страшного, если вы будете с партнером где-нибудь в телефоне. Это будет способствовать вашей эмоциональной близости.

Делитесь планами

Каждый день спрашивайте у своего любимого человека: "Как день прошел?", "Какие планы на завтра?", "Что (не) понравилось?" и тому подобное. Таким образом, вы будете знать о партнере абсолютно все, что непременно способствует близости и доверию.

Отправляйте сюрпризы

Порадуйте свою вторую половинку чем-нибудь необычным, интересным, задействуйте свою фантазию, насколько это возможно. Также небольшой совет - эта вещь обязательно должна понравиться партнеру и быть для него ценной.

Планируйте совместные путешествия

Сам факт планирования уже создает между вами это чувство, будто вы уже вместе, будто имеете нечто общее. Необязательно организовывать далекую и длительную поездку, можно даже поехать где-нибудь погулять в городе.

Доверие

Доверие - это фундамент, который помогает испытывать парам близость друг с другом. Однако ревность и подозрения могут разрушить любые отношения, даже самые крепкие.