Шили в строгой секретности: как выглядит украинское чудо-платье за полмиллиона долларов (видео)

Самое дорогое платье в Украине стоимостью в полмиллиона долларов вошло в отечественную Книгу рекордов. Дизйнером роскошного наряда является Ирина Марчук, которая использовала для его создания бриллианты в 109.35 карат, камни Swarovski, а само платье весом около 60 кг расшито золотом высшей пробы.

На сайте record.org.ua отметили, что на подготовку к изготовлению наряда ушло почти 3 месяца. Мастера бренда "Ирина Марчук" рассказали, что колоссальная работа проходила в строгой секретности и под бдительным наблюдением охраны.

Дизайнер Ирина Марчук создала самое дорогое платье в Украине (Фото: record.org.ua)

Необыкновенное платье было презентовано в ходе показа новой коллекции дизайнера, которое состоялось в столичном комплексе Queen Kyiv. Были приглашены представители бизнеса и звезды украинского шоу-биза. Ведущими стали Лилия Ребрик и Григорий Решетник.

Платье от дизайнера Ирины Марчук вошло в Книгу рекордов Украины (Фото: record.org.ua / best people club)

Свое чудо-платье представила сама Марчук, получив от гендиректора Книги рекордов Украины Анны Крисюк диплом рекордсмена Украины.

Видео: Дизайнер Ирина Марчук создала самое дорогое платье в Украине