ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров

Lite » Мода 12.09.2019 - 11:56
Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров
Анна Буткевич на подиуме New York Fashion Week (фото: пресс-служба актрисы)

Актрисе пришлось едва ли не "с нуля" изучать основы модельного дела

Украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни. Отметим, что с 31 августа по 4 сентября в Киеве проходила неделя моды - Ukrainian Fashion Week весна-лето 2020! В этом году, помимо 45-ти шоу и презентаций с участием 64-х брендов, гостей ждут 5 специальных проектов, 6 лекций и масса интересных локаций.

Несколько лет назад актриса стала лицом коллекции популярного украинского дизайнера Андре Тана, но ее дебют в качестве модели состоялся только сейчас, в рамках NYFW.

В Нью-Йорк Анна прилетела по специальному приглашению компании Nolcha – одного из организаторов fashion-шоу и показов в рамках нью-йоркской недели моды. В конце прошлого года во время съемок фильма в Лос-Анджелесе, который скоро выйдет в прокат, Анну заметили продюсеры компании и уже тогда заинтересовались ею, как моделью.

Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров

Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров

Украинская актриса дебютировала на подиуме New York Fashion Week на показах сразу трех дизайнеров

Анна Буткевич во время Недели моды в Нью-Йорке (фото: пресс-служба актрисы)

На подиуме в Нью-Йорке актриса продемонстрировала три концептуальные street-style look-а из коллекций сезона SS'20.

"Дефилировать по подиуму оказалось достаточно сложной, но очень интересной работой, – делится Анна. – На протяжении двух недель до показа я ежедневно готовилась, "училась ходить", по несколько часов занималась с тренером. 42 часа я оттачивала правильную осанку, темп ходьбы и дыхание! Мне кажется, теперь о модельной походке я знаю все. Но я не остановилась на этом, и к дефиле я отнеслась, как к новой роли. А то, что роль была без слов, стало самым интересным. Ведь настроение своих образов и коллекции в целом нужно было передать и показать невербально: с помощью походки, движений, выражения глаз. Невероятный экспириенс! Теперь я видела NYFW не только со зрительного зала, но и с подиума. И это не менее захватывающе, поверьте!", - делится эмоциями и новым опытом Анна Буткевич.

Напомним, ранее супермодель Алессандра Амбросио в купальнике и джинсах показала пикантный образ в духе Эмили Ратаковски.

Обнаженная Кайли Дженнер и ее парень зажигают в "горячей" фотосесии для Playboy Ким Кардашьян с сестрами демонстрируют соблазнительные изгибы в пикантных нарядах
Новости Украины актрисамодельнеделя моды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь