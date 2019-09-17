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Что может испортить весь образ: секреты стилиста

Lite » Красота 17.09.2019 - 08:33
Что может испортить весь образ: секреты стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, о чем лучше забыть, чтобы не выглядеть нелепо

Нередко какие-то неудачные детали и решения в макияже и прическе могут испортить вам весь тщательно подобранный образ. Стилист Stacymills рассказала на своей странице в Instagram, на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть впросак.

"Вот вы читаете меня, других стилистов, вроде нащупали свой стиль, стало получаться, больше не ведетесь на сейле на замануху, отделяете действительно актуальные вещи от шлака. Ура! Ходи и собирай комплименты! А не тут-то было, в чем подвох? Очень часто в волосах и мейке!" - отметила эксперт.

Далее она перечислила, какие ошибки могут помешать вам выглядеть молодо и стильно.

"Может вы по старинке ходите к парикмахеру своей мамы МарьВанне? Или давно не обращали внимание на тренды в макияже? И краситесь, как в старые школьные времена - тени под цвет глаз, брови ниточкой и контур на тон темнее помады? Или вообще не краситесь - естественная красота спасет мир? Это все мешает выглядеть молодо", - рассказала стилист.

Что может испортить весь образ: секреты стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Как же исправить ситуацию?

"В моде естественность, но если природа не одарила вас идеальной кожей и цветом лица, то естественность придется рисовать. Если вы в студенческие годы выдрали себе все брови, то их придется отращивать, дорисовывать, чтобы выглядеть современно. Если для вас слова хайлайтер, люминайзер, контуринг кажутся словами тинейджеров, я вас поздравляю! Вы благополучно отстали, ведь именно этими приблудами можно сделать тот самый естественный тон лица", - поделилась она советами.

Что может испортить весь образ: секреты стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Еще один возможный источник проблем - окрашивание волос. Устаревшая стрижка и окрашивание портит любой лук!

К примеру, эти варианты давно неактуальны и состарят вас.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

"Еще бытует мнение, что светлые волосы молодят. Но молодит вас только тот цвет волос, который вам подходит! Все остальное только добавляет возраста. Еще выносит мозг - "мужу нравятся блондинки". Это серьезно?! Теперь женщин по цвету волос выбирают? Так и вижу графу в брачном контракте: "Основания для расторжения брака: изменение цвета волос, измена, и т.д", - призвала к здравому смыслу стилист.

Что может испортить весь образ: секреты стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

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