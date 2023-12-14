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Ідеальний рецепт крем-сиру: дешево, але неймовірно смачно!

Четвер 14 грудня 2023 08:02
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Ідеальний рецепт крем-сиру: дешево, але неймовірно смачно! Рецепт найпростішого крем-сиру (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати ідеальний крем-сир можна вдома і для цього не потрібно дуже багато дорогих продуктів. Такий сир відмінно підійде для канапок або салату.

Як приготувати ідеальний крем-сир вдома з найпростіших продуктів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Treskablog (кулінарка Дарія Дорошкевич) в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Сметана Президент 30% жирності - 1 стакан (300 г)
  • Йогурт грецький Яготинський - 1 стакан (300 г)
  • Лимонний сік - 1 ст. ложка
  • Сіль - ½ ч. ложки

Спосіб приготування крем-сиру

Змішайте йогурт та сметану, добре вимішайте, додайте лимонний сік та сіль. Спробуйте, чи достатньо солі та кислоти саме на ваш смак.

Візьміть марлю. Обов'язково в 4 шари. Складіть у марлю отриману суміш, загорніть та поставте у друшляк. Під нього - миску або каструлю, а зверху - гніт. Можна використовувати камінь, а можна тарілку і зверху банку з водою.

Далі помістіть ваш сир у прохолодне місце на 12 годин. Все, ваш сир готовий, його можна перекласти у ємність та споживати. Тримати сир потрібно у холодильнику.

З вказаної кількості продуктів виходить 350 г надзвичайно смачного крем-сиру.

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