ШІ може обігнати Bitcoin за споживанням енергії: що це означає для планети

Штучний інтелект може перевершити майнінг Bitcoin за рівнем енергоспоживання вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Згідно з розрахунками де Фріса-Гао, аспіранта Інституту екологічних досліджень Вільного університету Амстердама, штучний інтелект уже зараз помітно впливає на споживання ресурсів. До 2025 року ШІ може споживати до половини всієї електроенергії, що витрачається дата-центрами по всьому світу.

Сьогодні цей показник уже може досягати до 20%, але точні дані важко отримати через відсутність прозорої статистики з боку найбільших ІТ-компаній.

"Я думав, що завершу роботу з криптовалютами, але потім з'явився ChatGPT - і все пішло по новому", - заявив де Фріс-Гао. Він проводить паралелі між ШІ та криптомайнінгом: обидва напрямки розвиваються за принципом "більше - значить краще", вимагаючи все більше ресурсів для масштабування моделей.

Це призводить до будівництва нових дата-центрів, особливо у США, де вже сконцентрована їх найбільша кількість. Енергокомпанії активно планують запуск газових електростанцій і ядерних реакторів, щоб задовольнити зростаючий попит з боку ШІ.

Такі стрибки в споживанні електрики можуть перевантажувати енергосистеми і гальмувати перехід до чистих джерел енергії - та сама проблема спостерігалася з криптомайнінгом.

Чому енергоспоживання ШІ залишається в тіні

Одна з ключових проблем - непрозорість. Великі гравці на кшталт Google і Microsoft декларують кліматичні цілі та публікують звіти про емісію парникових газів, але майже ніколи не виокремлюють, скільки з цього пов'язано саме зі ШІ.

Щоб зробити оцінки, де Фріс-Гао використовував метод "трикутника" - поєднання відкритих характеристик обладнання, даних аналітиків і звітів компаній. Так, виробничі потужності TSMC (яка випускає чіпи для NVIDIA і AMD) для ШІ-компонентів подвоїлися лише за рік - з 2023 по 2024.

За розрахунками, у 2023 році обладнання ШІ вже споживало стільки енергії, скільки Нідерланди. До кінця 2025 року цей обсяг може зрівнятися зі споживанням Великої Британії - близько 23 ГВт.

Що буде далі?

Поки Ethereum вдалося скоротити споживання енергії на 99,988% завдяки зміні технології, інші, особливо Bitcoin, відмовляються від змін через вкладені інвестиції та ідеологічні причини.

У світі ШІ ситуація схожа. Деякі компанії, як DeepSeek, уже просувають більш енергоефективні моделі, але індустрія загалом продовжує гнатися за потужністю і масштабом. Це може призвести до парадоксу Джевонса: навіть за умови зростання ефективності, загальне споживання енергії зростатиме через масове використання технології.

"Складність у тому, що ми не можемо керувати тим, що не вимірюємо", - підкреслює де Фріс-Гао. За його словами, необхідно більше відкритих даних, інакше світ ризикує недооцінити реальну вартість ШІ для планети.