ИИ может обогнать Bitcoin по потреблению энергии: что это значит для планеты

Искусственный интеллект может превзойти майнинг Bitcoin по уровню энергопотребления уже к концу 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Согласно расчетам де Фриса-Гао, аспиранта Института экологических исследований Свободного университета Амстердама, искусственный интеллект уже сейчас оказывает заметное влияние на потребление ресурсов. К 2025 году ИИ может потреблять до половины всей электроэнергии, расходуемой дата-центрами по всему миру.

Сегодня этот показатель уже может достигать до 20%, но точные данные затруднительно получить из-за отсутствия прозрачной статистики со стороны крупнейших ИТ-компаний.

"Я думал, что завершу работу с криптовалютами, но потом появился ChatGPT - и все пошло по новой", - заявил де Фрис-Гао. Он проводит параллели между ИИ и криптомайнингом: оба направления развиваются по принципу "больше - значит лучше", требуя все больше ресурсов для масштабирования моделей.

Это приводит к строительству новых дата-центров, особенно в США, где уже сконцентрировано их наибольшее количество. Энергокомпании активно планируют запуск газовых электростанций и ядерных реакторов, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны ИИ.

Такие скачки в потреблении электричества могут перегружать энергосистемы и тормозить переход к чистым источникам энергии - та же проблема наблюдалась с криптомайнингом.

Почему энергопотребление ИИ остается в тени

Одна из ключевых проблем - непрозрачность. Крупные игроки вроде Google и Microsoft декларируют климатические цели и публикуют отчеты об эмиссии парниковых газов, но почти никогда не выделяют, сколько из этого связано именно с ИИ.

Чтобы сделать оценки, де Фрис-Гао использовал метод "треугольника" - сочетание открытых характеристик оборудования, данных аналитиков и отчетов компаний. Так, производственные мощности TSMC (которая выпускает чипы для NVIDIA и AMD) для ИИ-компонентов удвоились всего за год - с 2023 по 2024.

По расчетам, в 2023 году оборудование ИИ уже потребляло столько энергии, сколько Нидерланды. К концу 2025 года этот объем может сравняться с потреблением Великобритании - около 23 ГВт.

Что будет дальше?

Пока Ethereum удалось сократить потребление энергии на 99,988% благодаря смене технологии, другие, особенно Bitcoin, отказываются от перемен из-за вложенных инвестиций и идеологических причин.

В мире ИИ ситуация похожа. Некоторые компании, как DeepSeek, уже продвигают более энергоэффективные модели, но индустрия в целом продолжает гнаться за мощностью и масштабом. Это может привести к парадоксу Джевонса: даже при росте эффективности, общее потребление энергии будет расти из-за массового использования технологии.

“Сложность в том, что мы не можем управлять тем, что не измеряем", - подчеркивает де Фрис-Гао. По его словам, необходимо больше открытых данных, иначе мир рискует недооценить реальную стоимость ИИ для планеты.