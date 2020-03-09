Шевченковская премия 2020: кто получил престижную награду

В Украине определили лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко. Победителей награждали в понедельник, 9 марта, в Национальной опере Украины.

Стоит отметить, что в этом году Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в номинации "Литература" получили сразу два лауреата – это Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Да, но…".

В номинации "Музыкальное искусство" победила украинская этно-хаус группа "ДахаБраха" (Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко). Коллектив получил Национальную премию имени Тараса Шевченко за альбом "Путь", выпущенный в 2016 году.

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стала корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушке срезают косы". В этой книге собраны истории 25 женщин, которые участвовали в русско-украинской войне и состояли в добровольческих подразделениях ВСУ в период с 2014 по 2018 год.

В номинации "Театральное искусство" премию получила опера-реквием "Иов", созданная в 2015 году Владом Троицким, Романом Григорьевым и Ильей Разумейко.

В номинации "Визуальное искусство" победил художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор в своих работах соединил фотографии, которые были сделаны в разное время и при разных обстоятельствах – в детских домах, в местах лишения свободы, в больницах, а также смешал эти кадры с кадрами военной украинской реальности.

В номинации "Киноискусство" в этом году победитель был не определен.

Шевченковская премия 2020 (Фото: president.gov.ua)