Шевченківська премія 2020: хто отримав престижну нагороду

В Україні визначили лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Переможців нагороджували в понеділок, 9 березня, в Національній опері України.

Варто відзначити, що в цьому році Національну премію України імені Тараса Шевченка в номінації "Література" отримали відразу два лауреати – це Маріанна Кіяновська з книгою віршів "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько зі збіркою есе "Так, але...".

У номінації "Музичне мистецтво" перемогла українська етно-хаус гурт "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко). Колектив отримав Національну премію імені Тараса Шевченка за альбом "Шлях", випущений у 2016 році.

У номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом стала кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчині зрізають коси". У цій книжці зібрані історії 25 жінок, які брали участь у російсько-українській війні та складалися в добровольчі підрозділи ЗСУ в період з 2014 по 2018 рік.

У номінації "Театральне мистецтво" премію отримала опера-реквієм "Йов", створена у 2015 році Владом Троїцьким, Романом Григор'євим та Іллею Розумійко.

У номінації "Візуальне мистецтво" переміг мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова. Автор у своїх роботах поєднав фотографії, які були зроблені в різний час і за різних обставин – в дитячих будинках, у місцях позбавлення волі, в лікарнях, а також змішав ці кадри з кадрами військової української реальності.

У номінації "Кіномистецтво" у цьому році переможець був не визначено.

Шевченківська премія 2020 (Фото: president.gov.ua)