Самый привлекательный город Украины 2020: где проголосовать

Рейтинг городов Украины 2020 (коллаж: РБК-Украина)

На рейтинг городов Украины 2020 может повлиять любой пользователь сети

В Украине стартовало голосование за самый привлекательный город 2020. Рейтинг городов Украины составляется на основании открытого голосования, участие в котором может принять каждый. Голосование представлено на сайте всеукраинского проекта "Город Украины. Национальный выбор".

Рейтинг городов Украины организаторы планируют определять с помощью интернет пользователей. Пока топ-5 городов составляют Мелитополь, Каменское, Кривой Рог, Черкассы и Кременчуг. Опрос можно пройти онлайн по этой ссылке. Чтобы проголосовать предварительная регистрация не нужна.

Топ-5 городов Украины 2020 (скриншот: mistoua.com.ua)

В рейтинге городов жители страны имеют право выбирать между крупнейшими населенными пунктами, которые известны объектами культурного, исторической памяти. На сайте проекта участники голосования могут делиться интересными впечатлениями о своих городах или населенных пунктах, которые они посещали ранее.

В проекте участвует 51 город Украины, в том числе и те, что остались на оккупированных территориях: Донецк, Луганск, Енакиево, Хрустальный, Керчь, Евпатория и другие.

Рейтинг городов Украины 2020 (скриншот: mistoua.com.ua)

Результаты голосования будут опубликованы после 30 декабря 2020. Голосование в этот день будет возможным до 13:00 по киевскому времени.